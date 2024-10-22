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Официально: Бывший тренер Ромы сменил своего агента

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Наши профессиональные пути разошлись (с)

Официально: Бывший тренер Ромы сменил своего агента

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Ромы" Даниэле Де Росси принял решение сменить своего агента.

После многолетнего сотрудничества с Алессандро Луччи, который представлял его интересы как игрока и тренера, Де Росси выбрал нового агента - Фали Рамадани. Об этом сообщило агентство LIAN Sports Group.

"Наши профессиональные пути разошлись. Желаю удачи от всех нас, Даниэле", - написало в Instagram агентство Луччи.

Напомним, что Де Росси был уволен из "Ромы" 18 сентября 2024 года.

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Даниэле Де Росси Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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