Официально: Бывший тренер Ромы сменил своего агента

Бывший тренер "Ромы" Даниэле Де Росси принял решение сменить своего агента.

После многолетнего сотрудничества с Алессандро Луччи, который представлял его интересы как игрока и тренера, Де Росси выбрал нового агента - Фали Рамадани. Об этом сообщило агентство LIAN Sports Group.

"Наши профессиональные пути разошлись. Желаю удачи от всех нас, Даниэле", - написало в Instagram агентство Луччи.

Напомним, что Де Росси был уволен из "Ромы" 18 сентября 2024 года.