Официально: Бывший тренер Ромы сменил своего агента
Наши профессиональные пути разошлись (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Ромы" Даниэле Де Росси принял решение сменить своего агента.
После многолетнего сотрудничества с Алессандро Луччи, который представлял его интересы как игрока и тренера, Де Росси выбрал нового агента - Фали Рамадани. Об этом сообщило агентство LIAN Sports Group.
"Наши профессиональные пути разошлись. Желаю удачи от всех нас, Даниэле", - написало в Instagram агентство Луччи.
Напомним, что Де Росси был уволен из "Ромы" 18 сентября 2024 года.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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