Шахтёр показал победный гол над Арсеналом в Юношеской Лиге Чемпионов
Молодёжная команда показывает пример основной
Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтёр" показал победный гол над "Арсеналом" в Юношеской Лиге Чемпионов.
На 14 минуте первого тайма защитник "горняков" Валентин Галонский забил единственный гол "Шахтёра" в матче против сверстников из "Арсенала".
В социальной сети X, украинский клуб показал гол.
⚽️ Переможний гол Валентина Галонського в матчі Юнацької ліги УЄФА з «Арсеналом» U19 ???? #Shakhtar #UYL #АрсеналШахтар pic.twitter.com/JhTYoUfJJe— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 22, 2024
В данный момент молодёжная команда донецкого "Шахтёра" занимает 11 место в таблице Лиги, выиграв 2 матча из трёх. Команда одержала победы над "Болоньей" (4:3) и "Арсеналом" (1:0) а также проиграла "Аталанте" (0:3).
Следующий матч в турнире команда сыграет против сверстников из швейцарского "Янг Бойза", который занимает 24 место после двух игр.
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