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Шахтёр показал победный гол над Арсеналом в Юношеской Лиге Чемпионов

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Молодёжная команда показывает пример основной

Шахтёр показал победный гол над Арсеналом в Юношеской Лиге Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтёр" показал победный гол над "Арсеналом" в Юношеской Лиге Чемпионов.

На 14 минуте первого тайма защитник "горняков" Валентин Галонский забил единственный гол "Шахтёра" в матче против сверстников из "Арсенала".

В социальной сети X, украинский клуб показал гол.

В данный момент молодёжная команда донецкого "Шахтёра" занимает 11 место в таблице Лиги, выиграв 2 матча из трёх. Команда одержала победы над "Болоньей" (4:3) и "Арсеналом" (1:0) а также проиграла "Аталанте" (0:3).

Следующий матч в турнире команда сыграет против сверстников из швейцарского "Янг Бойза", который занимает 24 место после двух игр.

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Источник:
Шахтёр
Опубликовал: Владислав Прийменко
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