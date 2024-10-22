  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бывший чилийский футболист арестован по подозрению в сексуальном насилии

Общие новости

Прокуратура начала расследование

Бывший чилийский футболист арестован по подозрению в сексуальном насилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чилийский футболист Хорхе Вальдивия был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии.

По данным Reuters, в понедельник, 21 октября, в прокуратуру обратилась женщина, которая обвинила Вальдивию в сексуальном насилии. По ее словам, это произошло после встречи в ресторане. Жертва утверждает, что не помнит, что случилось после употребления алкоголя, а Хорхе рассказал, что между ними произошел половой акт по обоюдному согласию.

Прокуратура начала расследование этого дела и назначила ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Читайте такжеКарпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября
По теме
yellow-arrow
Шахтёр показал победный гол над Арсеналом в Юношеской Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Официально: Бывший тренер Ромы сменил своего агента
yellow-arrow
Экс-игрок Арсенала и Ювентуса хочет в будущем возглавить сборную Уэльса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости