Бывший чилийский футболист арестован по подозрению в сексуальном насилии
Прокуратура начала расследование
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чилийский футболист Хорхе Вальдивия был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии.
По данным Reuters, в понедельник, 21 октября, в прокуратуру обратилась женщина, которая обвинила Вальдивию в сексуальном насилии. По ее словам, это произошло после встречи в ресторане. Жертва утверждает, что не помнит, что случилось после употребления алкоголя, а Хорхе рассказал, что между ними произошел половой акт по обоюдному согласию.
Прокуратура начала расследование этого дела и назначила ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
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Источник:Reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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