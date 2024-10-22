Бывший чилийский футболист арестован по подозрению в сексуальном насилии

Бывший чилийский футболист Хорхе Вальдивия был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии.

По данным Reuters, в понедельник, 21 октября, в прокуратуру обратилась женщина, которая обвинила Вальдивию в сексуальном насилии. По ее словам, это произошло после встречи в ресторане. Жертва утверждает, что не помнит, что случилось после употребления алкоголя, а Хорхе рассказал, что между ними произошел половой акт по обоюдному согласию.

Прокуратура начала расследование этого дела и назначила ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.