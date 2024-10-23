Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин
Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс
На поединке второго раунда Пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА "Легия" (Польша) - "Пафос" (Кипр) будет работать украинская судейская бригада.
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой УЕФА.
Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный рефери Петр Урбан.
Матч состоится 23 октября в 13:00.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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