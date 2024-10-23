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Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

Общие новости

Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин

Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс

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На поединке второго раунда Пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА "Легия" (Польша) - "Пафос" (Кипр) будет работать украинская судейская бригада.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой УЕФА.

Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный рефери Петр Урбан.

Матч состоится 23 октября в 13:00.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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