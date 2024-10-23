Тренер Динамо U-19: У нас есть конкретный план на игру с Марибором

Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке команды перед первым матчем против "Марибора" в Юношеской Лиге УЕФА, который состоится сегодня в 14:00.

- Насколько команда готова к первому матчу с "Марибором"?

- У нас еще впереди теоретическое занятие, это последние нюансы, которые помогут команде в игре. В принципе, эмоционально и физически все готовы.

- Какая кадровая ситуация за день до игры?

- У нас не могут сыграть Герич и Саленко. Герич из-за регламентных норм, а Саленко из-за повреждения. Все остальные игроки готовятся к этому матчу.

- Что можете сказать о сопернике? Как с ними можно играть?

- У нашей команды есть свой стиль, которого мы придерживаемся. Но, конечно, будут внесены определенные коррективы. У нас есть конкретный план на игру и именно от его выполнения зависит то, как мы в итоге сыграем. Соперник тоже нас анализирует, но мы понимаем, какую тактику они будут использовать и если будут какие-то сюрпризы, то мы будем на это реагировать и перестраиваться.

- У игроков этого состава нет опыта международных матчей на клубном уровне. Надо с каждым проводить индивидуальные беседы или игроки сами все понимают?

- У нас есть определенные требования, которых мы придерживаемся, есть структура игры, расположение на поле, принципы игры. Ничего нового для ребят не будет. Это привычная игра, но с большей ответственностью, потому что это матчи на вылет. К тому же, у нас процентов 90 состава имеют опыт международных матчей за юношеские сборные Украины, летом мы играли международный турнир в Чехии с соперниками. Мы готовы тактически, физически и психологически.

- Эксперты и журналисты много говорят о том, что уровень чемпионата Украины, его интенсивность во многом отличается от европейских матчей. Возможно нашим игрокам не хватает того, чтобы на внутренней арене была та же эмоциональность и уровень соперников?

- В чемпионате Украины у нас каждая игра очень эмоциональная, потому что на "Динамо" все настраиваются совсем по-другому, чем против остальных соперников. Для нас это будет привычная игра в плане мотивации и отношения к матчу, но отличием будет уровень соперника, - сказал Костюк.