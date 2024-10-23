  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Тренер Динамо U-19: У нас есть конкретный план на игру с Марибором

Общие новости

Динамовцы стартуют в Юношеской лиге УЕФА

Тренер Динамо U-19: У нас есть конкретный план на игру с Марибором

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке команды перед первым матчем против "Марибора" в Юношеской Лиге УЕФА, который состоится сегодня в 14:00.

- Насколько команда готова к первому матчу с "Марибором"?

- У нас еще впереди теоретическое занятие, это последние нюансы, которые помогут команде в игре. В принципе, эмоционально и физически все готовы.

- Какая кадровая ситуация за день до игры?

- У нас не могут сыграть Герич и Саленко. Герич из-за регламентных норм, а Саленко из-за повреждения. Все остальные игроки готовятся к этому матчу.

- Что можете сказать о сопернике? Как с ними можно играть?

- У нашей команды есть свой стиль, которого мы придерживаемся. Но, конечно, будут внесены определенные коррективы. У нас есть конкретный план на игру и именно от его выполнения зависит то, как мы в итоге сыграем. Соперник тоже нас анализирует, но мы понимаем, какую тактику они будут использовать и если будут какие-то сюрпризы, то мы будем на это реагировать и перестраиваться.

- У игроков этого состава нет опыта международных матчей на клубном уровне. Надо с каждым проводить индивидуальные беседы или игроки сами все понимают?

- У нас есть определенные требования, которых мы придерживаемся, есть структура игры, расположение на поле, принципы игры. Ничего нового для ребят не будет. Это привычная игра, но с большей ответственностью, потому что это матчи на вылет. К тому же, у нас процентов 90 состава имеют опыт международных матчей за юношеские сборные Украины, летом мы играли международный турнир в Чехии с соперниками. Мы готовы тактически, физически и психологически.

- Эксперты и журналисты много говорят о том, что уровень чемпионата Украины, его интенсивность во многом отличается от европейских матчей. Возможно нашим игрокам не хватает того, чтобы на внутренней арене была та же эмоциональность и уровень соперников?

- В чемпионате Украины у нас каждая игра очень эмоциональная, потому что на "Динамо" все настраиваются совсем по-другому, чем против остальных соперников. Для нас это будет привычная игра в плане мотивации и отношения к матчу, но отличием будет уровень соперника, - сказал Костюк.

По теме
yellow-arrow
Украинские судьи получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-21
yellow-arrow
Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
yellow-arrow
Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
Игорь Костюк Динамо U19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА Юношеская Лига Чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости