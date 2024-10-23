Украинские судьи получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-21
Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко будут работать на матчах в Исландии
Фото: ФК Металіст 1925
На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 в группе 12, которые будут проходить в Исландии, будут работать украинские арбитры Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко.
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Кубряк будет исполнять обязанности главного арбитра, а Корнийко - его ассистента на матчах Испания U-17 - Эстония U-17 (30 октября) и Исландия U-17 - Эстония U-17 (2 ноября).
А на игре Исландия U-17 - Испания U-17 (5 ноября) Кубряк выступит в роли четвертого арбитра, а Корнийко - лайнсмена.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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