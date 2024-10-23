Украинские судьи получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-21

На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 в группе 12, которые будут проходить в Исландии, будут работать украинские арбитры Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Кубряк будет исполнять обязанности главного арбитра, а Корнийко - его ассистента на матчах Испания U-17 - Эстония U-17 (30 октября) и Исландия U-17 - Эстония U-17 (2 ноября).

А на игре Исландия U-17 - Испания U-17 (5 ноября) Кубряк выступит в роли четвертого арбитра, а Корнийко - лайнсмена.