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Украинские судьи получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-21

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Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко будут работать на матчах в Исландии

Украинские судьи получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-21

Фото: ФК Металіст 1925

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На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 в группе 12, которые будут проходить в Исландии, будут работать украинские арбитры Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Кубряк будет исполнять обязанности главного арбитра, а Корнийко - его ассистента на матчах Испания U-17 - Эстония U-17 (30 октября) и Исландия U-17 - Эстония U-17 (2 ноября).

А на игре Исландия U-17 - Испания U-17 (5 ноября) Кубряк выступит в роли четвертого арбитра, а Корнийко - лайнсмена.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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