ФИФА обвиняют в невыплате средств футболистам, чьи контракты были расторгнуты

ФИФА оказалась в центре скандала из-за задержки выплат футболистам, чьи контракты были разорваны клубами.

Как пишет ВВС, хотя ФИФА частично компенсировала убытки игрокам, но окончательная сумма, которая должна была быть выплачена в сентябре 2023 года, так и не поступила.

Деньги должны были быть выделены из специального фонда, созданного ФИФА в 2020 году для поддержки футболистов, пострадавших от невыполнения условий контрактов. Общая сумма задолженности превышает 3 миллиона фунтов стерлингов и касается более 400 игроков из разных стран.