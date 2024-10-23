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ФИФА обвиняют в невыплате средств футболистам, чьи контракты были расторгнуты

Общие новости

Общая сумма задолженности превышает 3 миллиона фунтов стерлингов

ФИФА обвиняют в невыплате средств футболистам, чьи контракты были расторгнуты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА оказалась в центре скандала из-за задержки выплат футболистам, чьи контракты были разорваны клубами.

Как пишет ВВС, хотя ФИФА частично компенсировала убытки игрокам, но окончательная сумма, которая должна была быть выплачена в сентябре 2023 года, так и не поступила.

Деньги должны были быть выделены из специального фонда, созданного ФИФА в 2020 году для поддержки футболистов, пострадавших от невыполнения условий контрактов. Общая сумма задолженности превышает 3 миллиона фунтов стерлингов и касается более 400 игроков из разных стран.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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