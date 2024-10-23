Футболист "Байера" вошёл в рейтинг бомбардиров еврокубков, которым меньше 22 лет.

Флориан Виртц в матче против "Бреста" забил свой 15-й гол за немецкий клуб. 12 голов атакующий полузащитник забил в прошлом сезоне Лиги Европы, в которой "Байер" дошёл до финала.

Ещё 3 гола — в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов. Виртц кроме гола "Бресту" оформил дубль в ворота "Фейеноорда".

Полный рейтинг:

1. Эрлинг Холанд — 23 гола

2. Киллиан Мбаппе — 21 гол

3. Роналду — 20 голов

4. Лионель Месси — 17 голов

5. Эусебио — 15 голов

5. Флориан Виртц — 15 голов

Напомним, сегодня "Байер" сыграл в Лиге Чемпионов с "Брестом". Видеообзор матча смотрите на сайте.