Футболист Байера вошёл в рейтинг бомбардиров еврокубков, которым меньше 22 лет
Невероятное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Байера" вошёл в рейтинг бомбардиров еврокубков, которым меньше 22 лет.
Флориан Виртц в матче против "Бреста" забил свой 15-й гол за немецкий клуб. 12 голов атакующий полузащитник забил в прошлом сезоне Лиги Европы, в которой "Байер" дошёл до финала.
Ещё 3 гола — в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов. Виртц кроме гола "Бресту" оформил дубль в ворота "Фейеноорда".
Полный рейтинг:
1. Эрлинг Холанд — 23 гола
2. Киллиан Мбаппе — 21 гол
3. Роналду — 20 голов
4. Лионель Месси — 17 голов
5. Эусебио — 15 голов
5. Флориан Виртц — 15 голов
Напомним, сегодня "Байер" сыграл в Лиге Чемпионов с "Брестом". Видеообзор матча смотрите на сайте.
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