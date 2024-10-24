Костюк: Мы были лучше Марибора, нам просто не хватило реализации моментов

Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал ничью с "Марибором" (1:1) в первом матче Юношеской Лиги УЕФА.

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- Сложная получилась сегодня игра. Краткий анализ от вас.

- Вы видели, что ребята отдали очень много сил в этой игре. Мы доминировали, но не реализовали свои моменты. В то же время допустили ошибку в защите, передержали мяч при выходе из прессинга, в результате чего пропустили гол с единственного удара соперника за оба тайма. В то же время, наша команда показала достаточно содержательную и качественную игру, которая должна была вылиться в нашу победу.

- "Динамо" создало много моментов, но реализация была слабой. С чем это связано?

- Как я сказал ребятам, что мяч в ворота не шел, но нам нужно было забивать. Особенно в первом тайме, когда мы прессинговали, активно играли, как следствие создали много моментов, но не реализовали их.

- На старте матча соперник много нервничал и ошибался, в том числе из-за высокого прессинга "Динамо". Но потом они успокоились и стали действовать более четко. Можно сказать, что они приспособились к манере игры нашей команды?

- Они выбрали тактику играть "вторым номером" и максимально упростили игру. Соперник использовал обычные длинные передачи с целью зацепиться за мяч впереди. Но наши защитники сыграли хорошо и нивелировали все эти длинные пасы. Надо отдать должное "Марибору" - это хорошо организованная команда с качественными игроками. Они неуступчивы в борьбе, однако мы были лучше в этой игре, нам просто не хватило реализации моментов.

- У вас, как у старшего тренера "Динамо" U-19, еще никогда не было поражений в основное время матчей плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Сейчас эта серия продолжилась...

- Мы не смотрим на подобную статистику, мы смотрим на развитие игроков. Сегодня для них была эмоциональная игра, в перерыве я попросил их успокоиться. Подобные эмоции не дают возможности с холодной головой реализовывать те моменты, которые мы создаем. Такие матчи - это большой опыт для наших игроков.

- Впереди игра против "Шахтера", затем "Ингулец", после чего ответный матч с "Марибором". Как правильно рассчитать свои силы?

- Мы будем готовиться ко всем матчам в плановом режиме. Сейчас возвращаемся в Киев и начинаем подготовку к игре с "Шахтером". Шаг за шагом, матч за матчем будем готовиться к следующему сопернику, - сказал Костюк.