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Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования

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Босниец нарушил молчание

Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию на международные соревнования.

"В том самом интервью, где я говорил о нежелании играть со сборной России, я говорил лишь о личной безопасности. Тогда только-только начались события в Украине, и мы не знали, что вообще происходит в стране.

Мой комментарий был исключительно о том, что мы не знали, насколько безопасно проводить матч в России. Это была позиция всей сборной на тот момент. Сейчас я здесь и мне нечего стыдиться, не из-за чего переживать. Все мои слова касались лишь безопасности. Ничего более. Эти слова не были сказаны против страны.

Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что все закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это мое желание, которое, надеюсь, скоро осуществится", - сказал Пьянич.

Напомним, Пьянич известен своими выступлениями за "Рому", "Ювентус", "Лион" и "Барселону".

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Источник:
Спорт-Экспресс
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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magnum power (БОМЖ)
24.10.2024 в 11:23
адміни UAфутбол, ви на чиєму боці? ви коли-небудь очистите цей сайт від коментарів ординської нечисті?
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Комментарии 2
magnum power (БОМЖ)
24.10.2024 в 11:23
адміни UAфутбол, ви на чиєму боці? ви коли-небудь очистите цей сайт від коментарів ординської нечисті?
Ответить
0
0
Vetgame
24.10.2024 в 11:18
Новость для подрыва пердаков?
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