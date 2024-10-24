Сборная Дании представила нового главного тренера
Дебют предстоит тяжёлый
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Датского футбольного союза сообщила о назначении на должность главного тренера национальной сборной Брайана Римера.
Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца чемпионата мира-2026. Первый матч под руководством нового наставника "Алая гвардия" проведёт против Испании.
Напомним, сборная Дании осталась без наставника после ухода летом этого года Каспера Юльманна. В октябрьских матчах Лиги наций обязанности главного тренера исполнял Ларс Кнудсен.
С 2022 по 2024 годы Ример находился у руля бельгийского "Андерлехта". До этого он работал ассистентом в "Брентфорде" и "Копенгагене".
Brian Riemer er ny landstræner for Herrelandsholdet ????????#ForDanmark pic.twitter.com/upCWaKBsCj— Fodboldlandsholdene ???????? (@dbulandshold) October 24, 2024
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