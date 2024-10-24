Сборная Дании представила нового главного тренера

Пресс-служба Датского футбольного союза сообщила о назначении на должность главного тренера национальной сборной Брайана Римера.

Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца чемпионата мира-2026. Первый матч под руководством нового наставника "Алая гвардия" проведёт против Испании.

Напомним, сборная Дании осталась без наставника после ухода летом этого года Каспера Юльманна. В октябрьских матчах Лиги наций обязанности главного тренера исполнял Ларс Кнудсен.

С 2022 по 2024 годы Ример находился у руля бельгийского "Андерлехта". До этого он работал ассистентом в "Брентфорде" и "Копенгагене".