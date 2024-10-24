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Сборной России по футболу нашли "соперников" на ноябрьские спарринги. Один из них – на 183-м месте ФИФА

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Нашли себе по уровню

Сборной России по футболу нашли "соперников" на ноябрьские спарринги. Один из них – на 183-м месте ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборной России по футболу нашли "соперников" на ноябрьские спарринги.

По информации российских СМИ, со сборной согласилась играть Сирия, которая находится на 93-м месте рейтинга ФИФА. Матч состоится 19 ноября в Волгограде.

Сборная Сирии вылетела с азиатской квалификации на Чемпионат мира 2026. Они заняли третье место, пропустив Японию и Северную Корею. Но у них ещё есть шанс квалифицироваться через Кубок Азии.

Также сборная России сыграет с Брунеем (183 место рейтинга ФИФА) 15 ноября. Но самолётом добраться на матч не получится, ведь в Краснодаре не работают аэропорты.

Бруней - крошечное государство в юго-восточной части Азии. Там проживают 450 тыс человек.

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