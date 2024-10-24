Сборной России по футболу нашли "соперников" на ноябрьские спарринги. Один из них – на 183-м месте ФИФА
Нашли себе по уровню
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборной России по футболу нашли "соперников" на ноябрьские спарринги.
По информации российских СМИ, со сборной согласилась играть Сирия, которая находится на 93-м месте рейтинга ФИФА. Матч состоится 19 ноября в Волгограде.
Сборная Сирии вылетела с азиатской квалификации на Чемпионат мира 2026. Они заняли третье место, пропустив Японию и Северную Корею. Но у них ещё есть шанс квалифицироваться через Кубок Азии.
Также сборная России сыграет с Брунеем (183 место рейтинга ФИФА) 15 ноября. Но самолётом добраться на матч не получится, ведь в Краснодаре не работают аэропорты.
Бруней - крошечное государство в юго-восточной части Азии. Там проживают 450 тыс человек.
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