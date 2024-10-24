Мирча Луческу рассказал, чего ждать от киевского Динамо в матче с Ромой
Бывший тренер киевлян дал свой прогноз на матч
Фото: ФК Динамо Київ
Мирча Луческу рассказал, чего ждать от киевского "Динамо" в матче с "Ромой".
По его словам, это будет тяжелый матч в первую очередь из-за логистических проблем.
Это будет тяжелый матч, они выиграли 5:1 в чемпионате, а потом поехали поездом на границу. Оттуда они садились на автобус, прибыли в Люблин, где тренировались, а затем прибыли в Рим, - сказал Луческу.
Также бывший тренер киевлян рассказал о сложном графике клуба.
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Они начинают с невыгодным прогнозом и в воскресенье им придется играть в дерби с донецким "Шахтером": у них шесть очков преимущества, но, возможно, будут изменения, поскольку они понимают, что чемпионский матч важнее, им тяжело продолжать хорошо работать в Европе. Никогда не знаешь, они играют за людей, которые все еще борются, и это может помочь им выйти на поле и выложиться на полную, - сказал Луческу.
Сегодня киевское "Динамо" играет с "Ромой" в Лиге Европы. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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