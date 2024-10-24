CAF объявила номинантов на лучшую национальную сборную и команду года
В Марокко 16 декабря состоится церемония награждения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
16 декабря в Марракеше состоится церемония награждения CAF Awards 2024.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сегодня, 24 октября, Конфедерация Африканского футбола (CAF) обнародовала список номинантов на одну из самых престижных наград - "Лучшая национальная сборная 2024 года". За этот титул будут соревноваться десять команд: Нигерия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Ангола, Буркина-Фасо, Мозамбик, ДР Конго, Марокко, Судан и Уганда.
???????????????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????? (????????????) - ????????????????????????????????#CAFAwards2024 pic.twitter.com/N7fT5yexO9— CAF_Online (@CAF_Online) October 24, 2024
На звание лучшего клуба претендуют такие гранды африканского футбола:
???????????????? ???????? ???????????? ???????????????? (????????????) - ????????????????????????????????#CAFAwards2024 pic.twitter.com/XV2mIE4jwi— CAF_Online (@CAF_Online) October 24, 2024
Популярное сейчас
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО