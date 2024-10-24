  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

CAF объявила номинантов на лучшую национальную сборную и команду года

Общие новости
Обновлено

В Марокко 16 декабря состоится церемония награждения

CAF объявила номинантов на лучшую национальную сборную и команду года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

16 декабря в Марракеше состоится церемония награждения CAF Awards 2024.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сегодня, 24 октября, Конфедерация Африканского футбола (CAF) обнародовала список номинантов на одну из самых престижных наград - "Лучшая национальная сборная 2024 года". За этот титул будут соревноваться десять команд: Нигерия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Ангола, Буркина-Фасо, Мозамбик, ДР Конго, Марокко, Судан и Уганда.


На звание лучшего клуба претендуют такие гранды африканского футбола:

По теме
yellow-arrow
Мирча Луческу рассказал, чего ждать от киевского Динамо в матче с Ромой
yellow-arrow
Сборной России по футболу нашли "соперников" на ноябрьские спарринги. Один из них – на 183-м месте ФИФА
yellow-arrow
Сборная Дании представила нового главного тренера
Кот-д'Ивуар Нигерия ЮАР Судан Ангола ДР Конго Буркина-Фасо Мозамбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости