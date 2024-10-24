CAF объявила номинантов на лучшую национальную сборную и команду года

16 декабря в Марракеше состоится церемония награждения CAF Awards 2024.

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Сегодня, 24 октября, Конфедерация Африканского футбола (CAF) обнародовала список номинантов на одну из самых престижных наград - "Лучшая национальная сборная 2024 года". За этот титул будут соревноваться десять команд: Нигерия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Ангола, Буркина-Фасо, Мозамбик, ДР Конго, Марокко, Судан и Уганда.



На звание лучшего клуба претендуют такие гранды африканского футбола: