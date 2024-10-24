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Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

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Специалист проработал год и два месяца

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский специалист Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Об этом сообщил Фабрицио Романо. По его словам, тренер и руководство сборной решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Сегодня было достигнуто соглашение по прекращению контракта , - написал Фабрицио.

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Манчини присоединился к сборной Саудовской Аравии в конце августа 2023 года и провёл 18 матчей. Последний матч тренер провёл против сборной Бахрейна, который завершился со счётом 0:0.

Сейчас Саудовская Аравия в квалификации на Чемпионат мира занимает 3 место с 5 очками за 4 матча.

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Роберто Манчини Саудовская Аравия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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