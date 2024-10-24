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Бывший тренер киевского Динамо назвал причину ухода из клуба

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Играть в футбол было нереально

Бывший тренер киевского Динамо назвал причину ухода из клуба

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему покинул клуб.

По его словам, продолжать играть в футбол во время войны было нереально.

Киевское "Динамо" я покинул в ноябре прошлого года, в тот день прилетело 50 дронов и продолжать уже было невозможно, я понял, что мне пора домой. Мне жаль команду, моих коллег и игроков: в таких условиях нелегко играть в футбол, - сказал Луческу.

Также Луческу вспомнил сложности проведения матчей в период боевых действий.

Это очень сложно, когда я разговаривал с игроками, они поняли, что важно дарить людям ощущение радости. Футбол – это радость, несмотря на все эти страдания и размах войны, футбол очень помог. Раньше мы играли без зрителей и нужно было объявить минуту молчания в честь военных на фронте, это было сложно, потому что все проходило на глазах.

Нам приходилось играть все европейские матчи за границей, даже в лиге это было сложно, потому что Украина большая, и нельзя было ни самолетом, ни 8-часовой поездкой на автобусе: мы должны были продолжать показывать всем, что, несмотря на трудности, жизнь продолжалась, - рассказал экс-тренер "Динамо".

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Мирча Луческу ушёл из "Динамо" в ноябре 2023 года. Под его руководством игроки столичного клуба провели 119 игр, в которых одержали 64 победы и 21 раз сыграли вничью. "Динамо" при тренере стало чемпионом Украины и выиграл Кубок Украины.

Его заменил Александр Шовковский.

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Источник:
Roma News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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