Бывший игрок сборной Марокко умер в возрасте 35 лет
Причиной смерти стал сердечный приступ
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Марокко Абделазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет.
Как пишут СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.
Футболист выступал за национальную сборную Марокко с 2012 года по 2015 год. За это время он сыграл 28 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.
На клубном уровне Баррада выступал за такие клубы как: "Марсель", "Хетафе" и "ПСЖ Б".
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