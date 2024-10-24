Бывший игрок сборной Марокко умер в возрасте 35 лет

Бывший игрок сборной Марокко Абделазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет.

Как пишут СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

Футболист выступал за национальную сборную Марокко с 2012 года по 2015 год. За это время он сыграл 28 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.

На клубном уровне Баррада выступал за такие клубы как: "Марсель", "Хетафе" и "ПСЖ Б".