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Бывший игрок сборной Марокко умер в возрасте 35 лет

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Причиной смерти стал сердечный приступ

Бывший игрок сборной Марокко умер в возрасте 35 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Марокко Абделазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет.

Как пишут СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

Футболист выступал за национальную сборную Марокко с 2012 года по 2015 год. За это время он сыграл 28 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.

На клубном уровне Баррада выступал за такие клубы как: "Марсель", "Хетафе" и "ПСЖ Б".

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Марокко Абделазиз Баррада
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Источник:
Мorocco world news
Опубликовал: Екатерина Власова
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