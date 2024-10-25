  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября

Общие новости
Обновлено

Самые интересные новости за 24 октября, которые вы могли пропустить

Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Также читайте дайджест гавных новостей в Telegram UA-Football

"Динамо" уступило "Роме", единственный гол на счету Артема Довбика

Вчера состоялся матч третьего раунда Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" приехало в гости к римской "Роме". В стартовом составе римлян ожидаемо появился Артем Довбик. Как оказалось, именно украинский нападающий решил судьбу этого противостояния, забив единственный гол с пенальти еще в первом тайме.

Конечно, подопечные Шовковского попытались отыграться, впрочем, не хватило качества и энергии. Потому киевляне все еще без забитых голов и без зачетных очков в Лиге Европы. Трудно идут матчи против команд из топовых лиг и вчерашний не стал исключением.

Жозе Моуриньо остановил "Манчестер Юнайтед" / "Аякс" и "Мидтьюлланн" вышли в лидеры Лиги Европы

Кроме противостояния в Риме, вчера прошли все остальные матчи Лиги Европы. Центральным поединком было противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче", который возглавляет бывший наставник манкунианцев Жозе Моуриньо. Все завершилось боевой ничьей, а Андре Онана выделился несколькими замечательными сейвами.

Также "Тоттенхэм" достаточно стерильно обыграл "АЗ", а другая нидерландская команда, "Аякс" порадовала собственных болельщиков победой над "Карабахом". Обо всех матчах вчерашнего игрового дня вы можете почитать по ссылкам выше.

Михаил Мудрик забил гол и отдал две голевые передачи за "Челси" / "Бетис" снова не смог выиграть в Лиге Конференций

Параллельно с Лигой Европы свои матчи играли и в Лиге Конференций, правда там проходил лишь второй тур. "Челси" вместе Михаилом Мудриком противостоял на выезде греческому "Панатинаикосу". В итоге они выиграли со счётом 4:1. Михаил Мудрик сначала отдал голевой пас, затем забил сам, а затем оформил и второй ассист. В общем, украинец провел отличный матч.

Также "Бетис" после поражения от "Легии" вчера снова не смог победить, в этот раз они играли с "Копенгагеном". Все шло к минимальной победе испанцев до того, как Эктор Беллерин не привез на свои ворота пенальти. Об этих и других матчах вчерашнего игрового дня Лиги Конференций вы можете почитать по ссылкам выше.

Юрий Максимов вернулся в "Ворсклу"

"Ворскла" объявила о назначении Юрия Максимова главным тренером команды. Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года. Предыдущим местом работы Максимова был СК "Днепр-1".

Накануне полтавчане официально прекратили сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского. Однако он останется в клубе и будет отвечать за подготовку вратарей. В тренерский штаб Максимова вошли также Сергей Ревут (ранее также работал в Полтаве) и Николай Ищенко.

Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг сборных. После публикации предварительного реестра сборная Украины провела матчи Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1). Как следствие, наша команда опустилась в рейтинге на одну позицию и сейчас находится на 25-й строчке. Сине-желтые имеют 1552,37 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

Анчелотти пообещал Лунину, что тот сыграет в Эль Классико

Голкипер "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на поединок против "Барселоны" в чемпионате Испании. По информации Defensacentral, об этом 25-летнему украинцу лично в своем кабинете сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.Ранее стало известно, что из-за травмы выбыл из строя на 2-3 недели другой вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.

По теме
yellow-arrow
Гол экс-звезды Челси принёс победу Аль-Иттихаду в матче саудовской Про-лиги
yellow-arrow
Бывший игрок сборной Марокко умер в возрасте 35 лет
yellow-arrow
Бывший тренер киевского Динамо назвал причину ухода из клуба
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
CVK1993 (Рівне)
25.10.2024 в 09:29
Хочу звернути увагу вболівальників футболу на ганебну ситуацію, яку я вчора помітив під час перегляду матчів єврокубків. Зайшов за посиланням щоб задонатити на допомогу ЗМУ. І що я побачив? За 3 дні єврокубків із 20 000 000 грн задонатили трошки більше 600000 грн. Це показує в якому світі живуть вболівальники. В той час, як одна частина суспільства воює, інша частина розважається переглядом футболу, і навіть не вважає за необхідне переслати якихось 20 грн на допомогу ЗСУ. Думаю за три дні футбол подивилися не менше 1 мільйона любителів футболу. Якби кожен задонатив по 20 грн, збір би закрили. Також ганебна ситуація була торік на зборі при перегляді матчів УПЛ. Там за пів року зібрали 10 відсотків від потрібної суми. Немає цензурних слів!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
25.10.2024 в 09:29
Хочу звернути увагу вболівальників футболу на ганебну ситуацію, яку я вчора помітив під час перегляду матчів єврокубків. Зайшов за посиланням щоб задонатити на допомогу ЗМУ. І що я побачив? За 3 дні єврокубків із 20 000 000 грн задонатили трошки більше 600000 грн. Це показує в якому світі живуть вболівальники. В той час, як одна частина суспільства воює, інша частина розважається переглядом футболу, і навіть не вважає за необхідне переслати якихось 20 грн на допомогу ЗСУ. Думаю за три дні футбол подивилися не менше 1 мільйона любителів футболу. Якби кожен задонатив по 20 грн, збір би закрили. Також ганебна ситуація була торік на зборі при перегляді матчів УПЛ. Там за пів року зібрали 10 відсотків від потрібної суми. Немає цензурних слів!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости