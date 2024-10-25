Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября

Вчера состоялся матч третьего раунда Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" приехало в гости к римской "Роме". В стартовом составе римлян ожидаемо появился Артем Довбик. Как оказалось, именно украинский нападающий решил судьбу этого противостояния, забив единственный гол с пенальти еще в первом тайме.

Конечно, подопечные Шовковского попытались отыграться, впрочем, не хватило качества и энергии. Потому киевляне все еще без забитых голов и без зачетных очков в Лиге Европы. Трудно идут матчи против команд из топовых лиг и вчерашний не стал исключением.

Кроме противостояния в Риме, вчера прошли все остальные матчи Лиги Европы. Центральным поединком было противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче", который возглавляет бывший наставник манкунианцев Жозе Моуриньо. Все завершилось боевой ничьей, а Андре Онана выделился несколькими замечательными сейвами.

Также "Тоттенхэм" достаточно стерильно обыграл "АЗ", а другая нидерландская команда, "Аякс" порадовала собственных болельщиков победой над "Карабахом". Обо всех матчах вчерашнего игрового дня вы можете почитать по ссылкам выше.

Параллельно с Лигой Европы свои матчи играли и в Лиге Конференций, правда там проходил лишь второй тур. "Челси" вместе Михаилом Мудриком противостоял на выезде греческому "Панатинаикосу". В итоге они выиграли со счётом 4:1. Михаил Мудрик сначала отдал голевой пас, затем забил сам, а затем оформил и второй ассист. В общем, украинец провел отличный матч.

Также "Бетис" после поражения от "Легии" вчера снова не смог победить, в этот раз они играли с "Копенгагеном". Все шло к минимальной победе испанцев до того, как Эктор Беллерин не привез на свои ворота пенальти. Об этих и других матчах вчерашнего игрового дня Лиги Конференций вы можете почитать по ссылкам выше.

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