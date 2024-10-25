  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Гол экс-звезды Челси принёс победу Аль-Иттихаду в матче саудовской Про-лиги

Общие новости

Француз покоряет Саудовскую Аравию

Гол экс-звезды Челси принёс победу Аль-Иттихаду в матче саудовской Про-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Иттихад" минимально обыграл на выезде "Аль-Раед" в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Единственный гол в составе гостей забил известный французский полузащитник Н'голо Канте.

Стоит отметить, что всю игру в составе "тигров" провёл Карим Бензема (без результативных действий).

На данный момент "Аль-Иттихад" делит третье место турнирной таблицы Про-лиги с "Аль-Хилялем". На третьем месте расположился "Аль-Наср".

По теме
yellow-arrow
Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября
yellow-arrow
Бывший игрок сборной Марокко умер в возрасте 35 лет
yellow-arrow
Бывший тренер киевского Динамо назвал причину ухода из клуба
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Н'Голо Канте Аль-Раед (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SaudiProLeague
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости