Гол экс-звезды Челси принёс победу Аль-Иттихаду в матче саудовской Про-лиги
Француз покоряет Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" минимально обыграл на выезде "Аль-Раед" в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Единственный гол в составе гостей забил известный французский полузащитник Н'голо Канте.
Стоит отметить, что всю игру в составе "тигров" провёл Карим Бензема (без результативных действий).
На данный момент "Аль-Иттихад" делит третье место турнирной таблицы Про-лиги с "Аль-Хилялем". На третьем месте расположился "Аль-Наср".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:SaudiProLeague
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
- Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября
- Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине
- Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн