С ними ушла эпоха… Вспоминаем самых выдающихся игроков, закончивших карьеру в 2023 году

В футбольном мире каждый год доставляет как радость от появления новых звезд, так и грусть от прощаний с легендами. Календарный 2023 стал последним в карьере для многих звезд мирового футбола, которые покоряли сердца поклонников игры миллионов на протяжении многих лет. Некоторые игроки завершили карьеру ожидаемо, однако были и те, кто отважился на это внезапно. В этой статье мы упомянем имена тех, кто решил завершить свою профессиональную футбольную карьеру в 2023 году, анализируя их достижения, влияние на игру своих команд и память, которую они оставляют после себя среди болельщиков. Вашему вниманию топ-персонажи, которых на поле в профессиональном футболе мы уже не увидим.

Златан Ибрагимович

"Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ", "МЮ", "Лос-Анджелес Гэлакси" – далеко не каждый игрок может похвастаться игрой за такие клубы. Ибрагимович имеет непростой характер, поэтому не смог надолго задержаться в "Барселоне", где у него были конфликты с Гвардиолой и Месси. Швед пытался быть индивидуальностью, в то же время Гвардиол подчинял все интересам команды. О своей роли в Барселоне сам Златан говорил: "Представьте, что у вас есть Ferrari, но водите вы ее как Fiat." В других командах Ибрагимович был лидером, за которым тянулась команда. Златан за карьеру выиграл 32 различных трофея и забил в официальных матчах почти 600 голов. За сборную Швеции Златан дебютировал в 2001 году. Выступал на нескольких чемпионатах мира и Европы, стал лучшим бомбардиром в истории сборной (62 гола).

Несмотря на все достижения, ему так и не удалось победить в Лиге чемпионов и добиться значительных успехов со сборной Швеции. В любом случае, Ибрагимович – это легенда, символ эпохи и его харизмы не хватит современному поколению игроков.

Джанлуиджи Буффон

Легенда итальянского футбола тоже повесил бутсы на гвоздь в 2023 году. В детстве Джанлуиджи был полевым игроком, однако в возрасте 14 лет Буффон впервые вынужденно стал в ворота молодежной команды "Пармы", потерявшей обоих своих вратарей. Уже через две недели выступлений Джанлуиджи стал основным вратарем.

В середине 90-х Буффон дебютировал в основе "Пармы". В это время там формировалась команда, которая в 1999 году возьмет Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии. В 2001 году итальянец за рекордные к тому времени 52 млн евро перешел в "Ювентус", где стал неоспоримым №1 и капитаном команды на долгие годы. Со сборной Италии Джанлуиджи стал чемпионом мира в 2006 году, где в плей-офф итальянцы победили Австралию, Украину, Германию и Францию. В течение турнира пропустил всего два гола (один из которых был автоголом и один из пенальти).

В том же 2006 году в итальянском футболе прогремел скандал вокруг договорных матчей, одним из главных фигурантов которого стал "Ювентус". По итогам расследования "старая сеньора" потеряла чемпионские титулы за два предыдущих сезона и была отправлена ​​в Серию Б. Несмотря на все проблемы, Буффон в статусе чемпиона мира остался в команде, а через год "Юве" вернулся в высший дивизион. С "Ювентусом" голкипер выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Именно ради выигрыша Лиги Чемпионов летом 2018 года 40-летний Буффон подписал контракт с французским "ПСЖ", где провел один сезон, так и не осуществив свою цель. Летом 2019 года голкипер вернулся в "Ювентус" и отыграл там 2 сезона, но уже в качестве резервного вратаря. Закончил карьеру легендарный голкипер в родной "Парме".

Помимо титула чемпиона мира в 2006 году, Буффон еще побывал на ЧМ-1998 (был в заявке, но не сыграл ни одного матча), ЧМ-2002 (был основным), ЧМ-2010 (сыграл только 1 матч, в котором получил травму), ЧМ-2014 (был основным). На его счету также участие в статусе основного на Евро-2004, 2008, 2012 и 2016 гг. Легендарный вратарь завершил карьеру, а на его смену в сборной пришел новый Джанлуиджи – Доннарумма. Достигнет ли он подобных высот – покажет время, а Буффона всегда будут помнить как одного из лучших вратарей своего времени, олицетворявшего надежность, лидерские качества и спортивное мастерство.

Гарет Бейл

Легенда валлийского футбола, которая не полностью реализовала свой талант. В "Саутгемптоне" начинал как левый защитник, однако в "Тотенхэме" переквалифицировался во флангового форварда, стал мастером исполнения штрафных ударов. Особо запомнился хет-трик Гарета в ворота миланского "Интера" в матче Лиги чемпионов. Бэйл быстро стал лидером "шпор" и не остался без внимания грандов. 1 сентября 2013 года мадридский "Реал" не пожалел за вингера более 100 млн евро, сделав его самым дорогим трансфером в истории футбола на тот момент. В 176 матчах за мадридцев Бейл отличился 81 голом, одержал с клубом 15 трофеев, среди которых 5 побед в Лиге чемпионов. Казалось бы, статистика очень хорошая, но не все столь однозначно.

В первых сезонах в Мадриде Бэйл был одним из лидеров команды, сформировав ударный кулак вместе с Криштиану Роналду. Однако в дальнейшем травмы и недостаточная мотивация не позволили ему держаться на высоком уровне.

Особенно запомнился болельщикам его перформанс в киевском финале Лиги чемпионов 2018 против "Ливерпуля". Тогда Бэйл вышел на замену во втором тайме и принес "сливочным" титул своим дублем. Первый гол получился особенно красивым - это был удар "через себя". В сезоне 2020-2021 гг. была попытка реанимировать карьеру в "Тотенхэме", где в 20 матчах валлиец отличился 11 раз, однако у англичан не было средств, чтобы выкупить игрока. и удовлетворить его финансовые аппетиты В следующем сезоне Гарет отыграл всего 5 матчей за "Реал" и помог сборной Уэльса квалифицироваться на Чемпионат мира 2022 года (в частности, отличился голом в ворота сборной Украины). Чтобы поддерживать форму к Чемпионату мира валлиец подписал контракт с клубом МЛС "Лос-Анджелес". После окончания ЧМ Бейл сразу объявил о завершении карьеры.

Бейл также оказал огромное влияние на национальную сборную Уэльса. Он был многолетним капитаном и лидером сборной Уэльса, ключевым игроком сборной на чемпионате Европы 2016, где валлийцы дошли до полуфинала. Также Гаретт помог сборной квалифицироваться на Евро-2020 и выступал на чемпионате мира 2022 года.

Боян Кркич

Боян Кркич Перес, более известный как Боян Кркич – испанский футболист сербского происхождения. Молодое поколение футбольных болельщиков может и не знать такого футболиста, но в свое время его прозвали "новым Месси" и для этого были все основания.

Боян прошел через академию "Барселоны" ("Ла Масия"), где выделялся среди других игроков своей техникой и результативностью. Дебютировал за первую команду в сезоне 2007-2008 гг., став при этом самым молодым игроком, забившим в Ла Лиге в то время (17 лет и 53 дня). За "Барселону" он играл до 2011 года, выиграв несколько титулов, включая Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании. В 2011 году Боян за 12 млн евро перешел в итальянскую "Рому", где провел один сезон, после чего был арендован "Миланом" на сезон 2012-2013 гг. В 2013 году "Барселона" вернула игрока за 13 млн евро и отдала в "Аякс" на правах аренды. Здесь он получил титул чемпиона Нидерландов, хотя ни в Италии, ни в Нидерландах Боян не сумел себя проявить. Его карьера плавно пошла вниз. В 2014 году за 1,8 млн евро Кркич перешел в английский "Сток Сити". Здесь он играл стабильнее, но травмы снова донимали. "Сток Сити" отдавал испанца в аренду в "Майнц" и "Алавес". В 2019 году Боян подписал контракт с канадским клубом "Монреаль Импакт", выступающим в MLS. Здесь он провел два сезона. В 2021 году Кркич присоединился к японскому клубу "Висел Кобе", где играл вместе с другим известным испанцем Андресом Иньестой. В марте 2023 года Боян Кркич объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Кркич выступал за сборные Испании разных уровней, выигрывал чемпионаты Европы Ю-17 и Ю-21, но в национальной команде не закрепился (1 матч).

Карьера Бояна Кркича начиналась с больших надежд и блестящих перспектив, однако из-за разных факторов ему не удалось реализовать свой потенциал в полной мере. Несмотря на это, его помнят как одного из самых талантливых выпускников академии Барселоны.

Марек Гамшик

Марек Гамшик – один из лучших игроков в истории словацкого футбола. Родился в Банской Быстрице где и начал играть в футбол в местном клубе "Дукла Банская Быстрица". В возрасте 17 лет Гамшик перешел в итальянский клуб "Брешия", где быстро стал ключевым игроком, играя в Серии Б и Серии А.

В 2007 году Марек перешел в "Наполи" за 5,5 миллиона евро. Этот переход стал поворотным моментом в его карьере. В Неаполе словак стал одним из лидеров команды, являлся капитаном команды и стал символом клуба.

Гамшик помог "Наполи" выиграть три Кубка Италии (2012, 2014, 2020 гг.) и Суперкубок Италии (2014 г.), стал одним из лучших бомбардиров в истории "Наполи" (обошел самого Марадонну), забив 121 гол. Также он побил рекорд по количеству матчей за клуб (520), превысив показатели легендарного наполитанца Джузеппе Брусколотти.

В феврале 2019 года Гамшик перешел в китайский клуб "Далянь Про", где провел два года без особых успехов. В марте 2021 года, когда трансферное окно в большинстве европейских стран было закрыто, игрок присоединился к шведскому клубу "Гетеборг", чтобы просто иметь игровую практику.

В июне 2021 подписал контракт с турецким клубом "Трабзонспор" и помог команде выиграть турецкую Суперлигу в сезоне 2021-2022 гг., что стало первым чемпионством клуба за последние 38 лет.

Марек Гамшик стал легендой и в сборной Словакии. За национальную сборную дебютировал в 2007 году. Он был одним из ключевых игроков сборной, капитаном команды и провел за главную команду 135 матчей и забил 26 голов. Играл на чемпионате мира 2010 года и чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.

Марек Гамшик объявил о завершении профессиональной карьеры в 2023 году. Он оставил значительный след в составе "Наполи" и сборной Словакии. Преданность "Наполи", лидерские качества и футбольный интеллект сделали его одним из самых узнаваемых и уважаемых игроков своего поколения.

Давид Силва

Давид Сильва — испанский футболист, считающийся одним из лучших полузащитников своего поколения. Свою карьеру начал в молодежной академии "Валенсии", первые сезоны на профессиональном уровне Сильва провел в аренде в клубах "Эйбар" (2004-2005 гг.) и "Сельта" (2005-2006 гг.). В сезоне 2006-2007 гг. Сильва вернулся в "Валенсию" и стал основным игроком команды. Он помог клубу выиграть Кубок Испании (Копа дель Рей) в 2008 году. В 2010 году Давид Сильва перешел в английский клуб "Манчестер Сити" за 28,75 миллиона евро. Этот переход стал поворотным моментом в его карьере. Сильва много лет был одним из ключевых игроков команды, помогая "Манчестеру Сити" достичь новых высот.

Испанец выиграл четыре титула Премьер-лиги (2012, 2014, 2018, 2019 гг.), два Кубка Англии (2011, 2019 гг.), пять Кубков английской лиги и три Суперкубка Англии (2012, 2018) ).

Его техника, видение поля и способность создавать голевые моменты сделали его ключевым игроком команды.

В августе 2020 года Сильва подписал контракт с испанским клубом "Реал Сосьедад". Он продолжал показывать высокий уровень игры и помог команде выиграть Кубок Испании в 2021 году.

Немаловажный след Давид оставил в сборной Испании. Сильва дебютировал за национальную команду в 2006 году и был важным игроком золотого поколения сборной, которая побеждала на чемпионате Европы 2008 и 2012 годов, а также на чемпионате мира 2010 года. Всего за сборную хавбек сыграл 125 матчей и забил 35 голов.

В июле 2023 года Давид Сильва объявил о завершении профессиональной карьеры из-за серьезной травмы колена, которую он получил во время тренировок с "Реал Сосьедад".

Карьера Давида Сильвы была удостоена многочисленных титулов и индивидуальных наград, поэтому он оставил значительный след как в клубном футболе, так и на международной арене.

Месут Озил

Месут Озил — немецкий футболист турецкого происхождения, снискавший славу как один из лучших плеймейкеров своего поколения. Месут родился в Гельзенкирхене и начал профессиональную карьеру в местном "Шальке 04". В январе 2008 года Озил перешел к "Вердеру" из Бремена, которому помог выиграть Кубок Германии в 2009 году и достичь финала Кубка УЕФА (где было поражение от "Шахтера") в том же году.

В 2010 году после успешного выступления на чемпионате мира в ЮАР, где он помог Германии завоевать третье место, Озил перешел в мадридский "Реал", где играл под руководством Жозе Моуринью и стал ключевым игроком команды. С "Реалом" немец выиграл Ла Лигу в сезоне 2011-2012, Кубок Испании в 2011 году и Суперкубок Испании в 2012 году. За три сезона в клубе немец проявил себя как отличный плеймейкер с хорошими техническими навыками.

В 2013 году Озил перешел в "Арсенал" за рекордную в то время для клуба сумму 42,5 миллиона фунтов стерлингов. В "Арсенале" он сразу стал одним из лидеров команды и помог ей выиграть три Кубка Англии (2014, 2015, 2017 гг.) и один Суперкубок Англии. В сезоне 2015-2016 он отметился рекордным количеством ассистов в Премьер-лиге (19). Однако в дальнейшем его результативность падала, он потерял мотивацию к игре за "канониров". В январе 2021 года Озил перешел на свою историческую родину в турецкий "Фенербахче". Однако из-за травм и проблем с формой он не смог полностью реализовать свой потенциал в клубе.

Уже в 2022 году он присоединился к "Истанбул Башакшехир", где играл до марта 2023, когда объявил о завершении карьеры.

Озил оставил яркий след в составе сборной Германии, за которую дебютировал в 2009 году. Он помог Германии выиграть чемпионат мира в 2014 году и достичь полуфинала чемпионата Европы в 2012 и 2016 годах.

В 2018 году, после чемпионата мира в россии, Озил объявил о завершении карьеры в сборной из-за конфликтов с Федерацией футбола Германии и неоднозначных высказываний со стороны чиновников немецкого футбольного союза относительно его турецких корней.

Месут Озил запомнился болельщикам своими замечательными техническими навыками, фантастическим видением поля и способностью создавать голевые моменты.

Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас — испанский футболист, считающийся одним из самых талантливых полузащитников своего поколения. Начал свою футбольную карьеру в молодежной академии "Барселоны". В 2003 году, в возрасте 16 лет, Фабрегас перешел в английский "Арсенал". Тренер "канониров" Арсен Венгер видел в нем огромный потенциал. Дебютировал за первую команду в октябре 2003 года, став самым молодым игроком в истории клуба. Испанец быстро стал ключевым игроком команды и в сезоне 2004-2005 гг. помог "Арсеналу" выиграть Кубок Англии. В 2008 году стал капитаном команды. Выступая за "Арсенал", Фабрегас демонстрировал отличные навыки плеймейкера, став одним из лучших полузащитников Премьер-лиги.

В августе 2011 года Фабрегас вернулся в "Барселону", заплатившую за его трансфер около 35 миллионов евро. В "Барселоне" хавбек выиграл несколько трофеев, включая Ла Лигу (2013), Кубок Испании (2012) и Суперкубок УЕФА (2011). В июне 2014 года Фабрегас перешел в "Челси", где сразу стал ключевым игроком команды под руководством Жозе Моуринью. Он помог "Челси" выиграть Премьер-лигу в сезонах 2014-2015 гг. и 2016-2017 гг., а также Кубок Англии (2018 г.) и Кубок английской лиги (2015 г.).

В январе 2019 Фабрегас перешел во французский клуб "Монако". В "Монако" он продолжал играть на высоком уровне, помогая команде в Лиге 1 и в еврокубках. Последним клубом в профессиональной карьере испанца стал итальянский клуб "Комо", выступающий в Серии B. Фабрегас объявил о завершении профессиональной карьеры в июле 2023 года после сезона в "Комо". Уже в следующем сезоне Сеск возглавил "Комо" и вывел команду в Серию А, где и сейчас команда успешно выступает.

Насыщенной была международная карьера игрока. Фабрегас дебютировал за сборную Испании в 2006 году. Он был важным игроком в ходе победы Испании на чемпионате Европы в 2008 и 2012 годах, а также на чемпионате мира в 2010 году. За сборную он сыграл 110 матчей и забил 15 голов.

Фабрегас выиграл чемпионаты Европы и мира, национальные кубки и чемпионаты Испании и Англии и повсюду был основным, а иногда и ключевым игроком. Болельщики будут помнить его как одного из лучших плеймейкеров своего времени.

Джорджо Кьеллини

Джорджо Кьеллини – итальянский футболист, один из лучших центральных защитников своего поколения. Джорджо начал свою карьеру в молодежных командах "Ливорно" и в 2000 году дебютировал за первую команду в Серии С1 и помог ей подняться в Серию Б. В 2004 году перешел в "Ювентус", но сразу был арендован "Фиорентиной". Вернулся в "Ювентус" после сезонной аренды и со временем стал ключевым игроком защиты команды.

За свою карьеру в "Ювентусе" Кьеллини выиграл много титулов, включая девять титулов Серии А (2012-2020 гг.), пять Кубков Италии и пять Суперкубков Италии.

Его защитные навыки, лидерские качества и преданность команде сделали его одним из самых уважаемых игроков в клубе. После ухода Джанлуиджи Буффона Кьеллини стал капитаном "Ювентуса".

Насыщенной была международная карьера игрока. Кьеллини дебютировал за национальную сборную Италии в 2004 году. Он был важным игроком в составе сборной на нескольких крупных турнирах, включая чемпионаты Европы и мира.

Итальянец помог своей сборной выиграть Евро-2020 (турнир, проводившийся в 2021 году из-за пандемии COVID-19). После победы на чемпионате Европы завершил международную карьеру, оставив сборную Италии со 110 матчами.

В июне 2022 года Джорджо Кьеллини присоединился к "Лос-Анджелес FC" (LAFC), выступающему в MLS. В первом сезоне он помог команде выиграть Кубок MLS.

Джорджо Кьеллини — настоящая легенда итальянского футбола, известная своей надежной игрой в защите, физической силой и лидерскими качествами. Его вклад в успехи "Ювентуса" и сборной Италии сделал его одним из культовых защитников своего поколения.

Вместе с этими игроками идет целая эпоха. Но им на смену вырастут новые, надеемся, не менее яркие звезды мирового футбола.

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