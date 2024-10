Роналду в социальных сетях ищет болельщика, который выкрикивал его имя

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду разыскивает своего фаната.

Футболист опубликовал в своем X (бывший Twitter) видео, на котором болельщик во время матча не сдерживал своих эмоций и со слезами на глазах выкрикивал имя Роналду.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y