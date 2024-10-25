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Роналду в социальных сетях ищет болельщика, который выкрикивал его имя

Общие новости
Обновлено

Фанат со слезами на глазах выкрикивал имя Роналду

Роналду в социальных сетях ищет болельщика, который выкрикивал его имя

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду разыскивает своего фаната.

Футболист опубликовал в своем X (бывший Twitter) видео, на котором болельщик во время матча не сдерживал своих эмоций и со слезами на глазах выкрикивал имя Роналду.

"Я ищу его! Буду благодарен за любую информацию", - написал Роналду в Х.

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