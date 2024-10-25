Роналду в социальных сетях ищет болельщика, который выкрикивал его имя
Фанат со слезами на глазах выкрикивал имя Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду разыскивает своего фаната.
Футболист опубликовал в своем X (бывший Twitter) видео, на котором болельщик во время матча не сдерживал своих эмоций и со слезами на глазах выкрикивал имя Роналду.
"Я ищу его! Буду благодарен за любую информацию", - написал Роналду в Х.
Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2024
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