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Известно, сколько получит Манчини за расторжение контракта со сборной Саудовской Аравии

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Специалист получит 20 миллионов евро

Известно, сколько получит Манчини за расторжение контракта со сборной Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер Роберто Манчини получит компенсацию после внезапного расторжения контракта со сборной Саудовской Аравии.

По данным итальянских СМИ, Манчини получит выплату в размере 20 миллионов евро. Эта сумма примерно равна заработной плате, которую Роберто должен был бы получить за сезон 2024-2025 годов.

Добавим, что специалист подписал контракт со сборной Саудовской Аравии в августе 2023 года и провел 18 матчей.

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Роберто Манчини Саудовская Аравия
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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