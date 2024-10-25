Известно, сколько получит Манчини за расторжение контракта со сборной Саудовской Аравии

Тренер Роберто Манчини получит компенсацию после внезапного расторжения контракта со сборной Саудовской Аравии.

По данным итальянских СМИ, Манчини получит выплату в размере 20 миллионов евро. Эта сумма примерно равна заработной плате, которую Роберто должен был бы получить за сезон 2024-2025 годов.

Добавим, что специалист подписал контракт со сборной Саудовской Аравии в августе 2023 года и провел 18 матчей.