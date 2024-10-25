Колумбийский форвард попал в ДТП и был арестован за вождение в нетрезвом состоянии

Бывший форвард шотландского "Рейнджерс" и нынешний игрок колумбийского "Атлетико Насьональ" Альфредо Морелос попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает издание The Guardian, в результате аварии пострадал мотоциклист. Футболист был арестован за нарушение правил дорожного движения.

Добавим, что Альфредо в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.