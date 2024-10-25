Колумбийский форвард попал в ДТП и был арестован за вождение в нетрезвом состоянии
Альфредо Морелос попал в ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард шотландского "Рейнджерс" и нынешний игрок колумбийского "Атлетико Насьональ" Альфредо Морелос попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает издание The Guardian, в результате аварии пострадал мотоциклист. Футболист был арестован за нарушение правил дорожного движения.
Добавим, что Альфредо в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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