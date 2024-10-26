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Защитник Ювентуса может бесплатно перебраться в клуб Саудовской Аравии

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Защитник Ювентуса может бесплатно перебраться в клуб Саудовской Аравии

Новина українською

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник "Ювентуса" Данилу заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии.

Источник добавляет, что саудиты желают подписать игрока в 2025 году на правах свободного агента. Текущий контракт бразильца с "Ювентусом" рассчитан до 30-го июня 2025 года.

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В этом сезоне Данилу сыграл за туринцев 6 матчей. Прошлый сезон футболист завершил с отметкой 34 поединков.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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