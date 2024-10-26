Защитник Ювентуса может бесплатно перебраться в клуб Саудовской Аравии
Есть значительный спрос
По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник "Ювентуса" Данилу заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии.
Источник добавляет, что саудиты желают подписать игрока в 2025 году на правах свободного агента. Текущий контракт бразильца с "Ювентусом" рассчитан до 30-го июня 2025 года.
В этом сезоне Данилу сыграл за туринцев 6 матчей. Прошлый сезон футболист завершил с отметкой 34 поединков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Фьюри высказался о силе удара Усика
- Президент Зеленский отменил приглашение генсека ООН в Украину. Известна причина
- Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн