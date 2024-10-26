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Give Me Sport составил рейтинг лучших голкиперов

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Украинцев в списке не было

Give Me Sport составил рейтинг лучших голкиперов

givemesport

Новина українською

Give Me Sport обновил рейтинг лучших вратарей в мире.

Факторами, по которым определяли лучшего голкипера, были количество "сухих" матчей, выступления за национальные сборные, отражение ударов и умение играть ногами.

  1. Алиссон ("Ливерпуль")
  2. Тибо Куртуа ("Реал", Мадрид)
  3. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")
  4. Дэвид Рая ("Арсенал")
  5. Ян Облак ("Атлетико", Мадрид)
  6. Эдерсон ("Манчестер Сити")
  7. Андре Онана ("Манчестер Юнайтед")
  8. Диого Коста ("Порту")
  9. Ян Зоммер ("Интер", Милан)
  10. Мануэль Нойер ("Бавария", Мюнхен)
  11. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
  12. Грегор Кобель ("Боруссия", Дортмунд)
  13. Майк Майньян ("Милан")
  14. Лукаш Градецкий ("Байер", Леверкузен)
  15. Унай Симон ("Атлетик", Бильбао)
  16. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
  17. Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм")
  18. Георгий Мамардашвили ("Валенсия")
  19. Джордан Пикфорд ("Эвертон")
  20. Каоимхин Келлехер ("Ливерпуль")
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Источник:
givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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