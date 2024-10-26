Give Me Sport составил рейтинг лучших голкиперов
Украинцев в списке не было
givemesport
Give Me Sport обновил рейтинг лучших вратарей в мире.
Факторами, по которым определяли лучшего голкипера, были количество "сухих" матчей, выступления за национальные сборные, отражение ударов и умение играть ногами.
- Алиссон ("Ливерпуль")
- Тибо Куртуа ("Реал", Мадрид)
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")
- Дэвид Рая ("Арсенал")
- Ян Облак ("Атлетико", Мадрид)
- Эдерсон ("Манчестер Сити")
- Андре Онана ("Манчестер Юнайтед")
- Диого Коста ("Порту")
- Ян Зоммер ("Интер", Милан)
- Мануэль Нойер ("Бавария", Мюнхен)
- Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
- Грегор Кобель ("Боруссия", Дортмунд)
- Майк Майньян ("Милан")
- Лукаш Градецкий ("Байер", Леверкузен)
- Унай Симон ("Атлетик", Бильбао)
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
- Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм")
- Георгий Мамардашвили ("Валенсия")
- Джордан Пикфорд ("Эвертон")
- Каоимхин Келлехер ("Ливерпуль")
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Источник:givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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