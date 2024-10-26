Заменили перед матчем Динамо в еврокубках. УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров
Они были поставлены в бригаду VAR
Фото: сайт uefa
УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров. Их заменили утром перед матчем квалификации Лиги Чемпионов.
Бартоша Франковски и Томаша Мусяла, поставленных на матч "Динамо – Рейнджерс"заменили в день проведения матча. Польские СМИ утверждали, что мужчин видели пьяными. Их остановила полиция. В руках они несли украденный дорожный знак.
Польское новостное издание TVP World сообщило, что у мужчин взяли анализ на алкоголь, который показал наличие алкоголя в их организме, и позже их оштрафовали.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
УЕФА решила дисквалифицировать арбитров.
"В пятницу контрольно-дисциплинарный совет УЕФА заявил, что польских арбитров дисквалифицировали за нарушение "основных правил приличного поведения"и за то, что они порочили спорт и УЕФА", - сообщил BBC.
В августе футбольная ассоциация Польши также отстранила пару от участия.
Напомним, что киевское "Динамо" прошло "Рейнджерс"в квалификации Лиги Чемпионов с общим счётом 3:1.
Популярное сейчас
- Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
- Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 1