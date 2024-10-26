  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Заменили перед матчем Динамо в еврокубках. УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров

Общие новости

Они были поставлены в бригаду VAR

Заменили перед матчем Динамо в еврокубках. УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров

Фото: сайт uefa

Новина українською

УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров. Их заменили утром перед матчем квалификации Лиги Чемпионов.

Бартоша Франковски и Томаша Мусяла, поставленных на матч "Динамо – Рейнджерс"заменили в день проведения матча. Польские СМИ утверждали, что мужчин видели пьяными. Их остановила полиция. В руках они несли украденный дорожный знак.

Польское новостное издание TVP World сообщило, что у мужчин взяли анализ на алкоголь, который показал наличие алкоголя в их организме, и позже их оштрафовали.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

УЕФА решила дисквалифицировать арбитров.

"В пятницу контрольно-дисциплинарный совет УЕФА заявил, что польских арбитров дисквалифицировали за нарушение "основных правил приличного поведения"и за то, что они порочили спорт и УЕФА", - сообщил BBC.

В августе футбольная ассоциация Польши также отстранила пару от участия.

Напомним, что киевское "Динамо" прошло "Рейнджерс"в квалификации Лиги Чемпионов с общим счётом 3:1.

По теме
yellow-arrow
Дважды в реку. Федерация футбола Саудовской Аравии хочет вернуть французского тренера
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед просил Манчестер Сити взять двух футболистов на церемонию вручения Золотого мяча
yellow-arrow
Give Me Sport составил рейтинг лучших голкиперов
Польша Исполком УЕФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Василь з конопель (Амстердам )
26.10.2024 в 16:37
Це їм Суркіс бухлом дав взятку, шуби тепер не в моді.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
26.10.2024 в 16:37
Це їм Суркіс бухлом дав взятку, шуби тепер не в моді.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости