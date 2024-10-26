Заменили перед матчем Динамо в еврокубках. УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров

УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров. Их заменили утром перед матчем квалификации Лиги Чемпионов.

Бартоша Франковски и Томаша Мусяла, поставленных на матч "Динамо – Рейнджерс"заменили в день проведения матча. Польские СМИ утверждали, что мужчин видели пьяными. Их остановила полиция. В руках они несли украденный дорожный знак.

Польское новостное издание TVP World сообщило, что у мужчин взяли анализ на алкоголь, который показал наличие алкоголя в их организме, и позже их оштрафовали.

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УЕФА решила дисквалифицировать арбитров.

"В пятницу контрольно-дисциплинарный совет УЕФА заявил, что польских арбитров дисквалифицировали за нарушение "основных правил приличного поведения"и за то, что они порочили спорт и УЕФА", - сообщил BBC.

В августе футбольная ассоциация Польши также отстранила пару от участия.

Напомним, что киевское "Динамо" прошло "Рейнджерс"в квалификации Лиги Чемпионов с общим счётом 3:1.