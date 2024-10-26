Дважды в реку. Федерация футбола Саудовской Аравии хочет вернуть французского тренера
Он выводил команду на ЧМ-2022
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Федерация футбола Саудовской Аравии находится в поисках нового тренера сборной после увольнения Роберто Манчини. Согласно информации Николо Скиры, она решила вернуться к наставнику, который уже возглавлял национальную команду.
ФФСА начала переговоры с Эрве Ренаром. Федерация хочет обсудить возвращение француза на пост главного тренера сборной.
Саудовская Аравия была последним местом работы Ренара в мужском футболе. Вместе с командой он вышел на ЧМ-2022, где остановился на групповом этапе. В марте 2023 года после шестого поражения подряд француз покинул свой пост.
56-летний Эрве Ренар в общей сложности возглавлял пять разных мужских национальных сборных. В том числе дважды побеждал на Кубке Африки: с Замбией и Кот-д'Ивуаром.
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