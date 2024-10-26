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Дважды в реку. Федерация футбола Саудовской Аравии хочет вернуть французского тренера

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Он выводил команду на ЧМ-2022

Дважды в реку. Федерация футбола Саудовской Аравии хочет вернуть французского тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Федерация футбола Саудовской Аравии находится в поисках нового тренера сборной после увольнения Роберто Манчини. Согласно информации Николо Скиры, она решила вернуться к наставнику, который уже возглавлял национальную команду.

ФФСА начала переговоры с Эрве Ренаром. Федерация хочет обсудить возвращение француза на пост главного тренера сборной.

Саудовская Аравия была последним местом работы Ренара в мужском футболе. Вместе с командой он вышел на ЧМ-2022, где остановился на групповом этапе. В марте 2023 года после шестого поражения подряд француз покинул свой пост.

56-летний Эрве Ренар в общей сложности возглавлял пять разных мужских национальных сборных. В том числе дважды побеждал на Кубке Африки: с Замбией и Кот-д'Ивуаром.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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