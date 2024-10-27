"Андрюше тяжело". Милевский – о матче Реал Мадрид – Барселона
Считает, что Лунин еще не восстановился после Евро
Бывший игрок киевского "Динамо" Артём Милевский проанализировал матч мадридского "Реала" против "Барселоны", 0:4.
Артем, записываю вас сразу после матча "Реал" - "Барселона" - 0:4. Вы же болельщик королевского клуба. Что думаете о матче?
Что касается "Реал" - "Барселона", то Эль Класико мне понравилось. Классное зрелище, классная атмосфера и классный футбол. Если бы "Реал" забил свои моменты в первом тайме, то игра развивалась бы по другому. Но так бывает. Имеем то, что имеем.
Лунин вышел вместо травмированного Куртуа и пропустил четыре гола. Как думаете, это не сломает психологически Андрея?
Мне кажется, Андрюше тяжело. Он после Румынии на Евро еще не отошел. Думаю, Лунин переживает еще с тех времен. Вратари такие люди, что их не поймешь: то переживают, то нет. Желаю Андрюше только здоровья и удачи, как и всему "Реалу".
Напомним, во вчерашнем матче за "Барсу" забивали Ямаль и Рафинья и дважды Левандовски.
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