"Андрюше тяжело". Милевский – о матче Реал Мадрид – Барселона

Бывший игрок киевского "Динамо" Артём Милевский проанализировал матч мадридского "Реала" против "Барселоны", 0:4.

Артем, записываю вас сразу после матча "Реал" - "Барселона" - 0:4. Вы же болельщик королевского клуба. Что думаете о матче?

Что касается "Реал" - "Барселона", то Эль Класико мне понравилось. Классное зрелище, классная атмосфера и классный футбол. Если бы "Реал" забил свои моменты в первом тайме, то игра развивалась бы по другому. Но так бывает. Имеем то, что имеем.

Лунин вышел вместо травмированного Куртуа и пропустил четыре гола. Как думаете, это не сломает психологически Андрея?

Мне кажется, Андрюше тяжело. Он после Румынии на Евро еще не отошел. Думаю, Лунин переживает еще с тех времен. Вратари такие люди, что их не поймешь: то переживают, то нет. Желаю Андрюше только здоровья и удачи, как и всему "Реалу".