  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Нападающий Крузейро получил красную карточку за фол на 3-й (!) секунде. Но это не рекорд

Общие новости

Форвард был очень заряжен на борьбу

Нападающий Крузейро получил красную карточку за фол на 3-й (!) секунде. Но это не рекорд

Фото - Divulgação / Cruzeiro

Новина українською

В 31-м туре бразильской Серии А "Атлетико" (Паранаэнсе) разгромил дома "Крузейро" (3:0). Хозяева практически сразу начали играть в большинстве, поскольку футболист гостей Рафа Силва умудрился очень быстро заработать удаление.

Читайте такжеРоналдо стал владельцем родного Крузейро

Таким образом, бразилец вошел в историю, присоединившись к игрокам, которые получали красные карточки в кратчайшие сроки.

Топ-4 самых быстрых удаления

  • Давид Пратт (“Чиппенхэм Таун”*, Англия) – 3 секунды
  • Рафа Силва (Крузейро) – 3
  • Серж Джьеуа (“Глифада”, Греция) – 3
  • Кот Гиллеспи (Шеффилд Юнайтед) – 0

* "Чиппенхэм Таун" на момент исторического фола Давида Пратта выступал в седьмом дивизионе Англии, имеющий статус полупрофессионального

Добавим, что "Атлетико" благодаря разгромной победе покинул зону вылета.

По теме
yellow-arrow
"Андрюше тяжело". Милевский – о матче Реал Мадрид – Барселона
yellow-arrow
Дважды в реку. Федерация футбола Саудовской Аравии хочет вернуть французского тренера
yellow-arrow
Заменили перед матчем Динамо в еврокубках. УЕФА дисквалифицировала двух польских арбитров
Крузейро (Белу-Оризонти)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
One Football, Nankatsu SC | Brasil
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости