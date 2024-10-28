Нападающий Крузейро получил красную карточку за фол на 3-й (!) секунде. Но это не рекорд
Форвард был очень заряжен на борьбу
Фото - Divulgação / Cruzeiro
В 31-м туре бразильской Серии А "Атлетико" (Паранаэнсе) разгромил дома "Крузейро" (3:0). Хозяева практически сразу начали играть в большинстве, поскольку футболист гостей Рафа Силва умудрился очень быстро заработать удаление.
Таким образом, бразилец вошел в историю, присоединившись к игрокам, которые получали красные карточки в кратчайшие сроки.
E hoje que na 1ª divisão do campeonato brasileiro o jogador Rafa Silva do Cruzeiro cometeu uma falta gravíssima pra expulsão direta com 3 segundos de jogo. Né por nada não, mas isso foi muito esquisito, tem que investigar isso daí.— Nankatsu SC | Brasil. (@NankatsuBRA) October 26, 2024
créditos: @CazeTVOficial pic.twitter.com/618264l60r
Топ-4 самых быстрых удаления
- Давид Пратт (“Чиппенхэм Таун”*, Англия) – 3 секунды
- Рафа Силва (Крузейро) – 3
- Серж Джьеуа (“Глифада”, Греция) – 3
- Кот Гиллеспи (Шеффилд Юнайтед) – 0
* "Чиппенхэм Таун" на момент исторического фола Давида Пратта выступал в седьмом дивизионе Англии, имеющий статус полупрофессионального
Добавим, что "Атлетико" благодаря разгромной победе покинул зону вылета.
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