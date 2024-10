Нападающий Крузейро получил красную карточку за фол на 3-й (!) секунде. Но это не рекорд

В 31-м туре бразильской Серии А "Атлетико" (Паранаэнсе) разгромил дома "Крузейро" (3:0). Хозяева практически сразу начали играть в большинстве, поскольку футболист гостей Рафа Силва умудрился очень быстро заработать удаление.

Таким образом, бразилец вошел в историю, присоединившись к игрокам, которые получали красные карточки в кратчайшие сроки.

E hoje que na 1ª divisão do campeonato brasileiro o jogador Rafa Silva do Cruzeiro cometeu uma falta gravíssima pra expulsão direta com 3 segundos de jogo. Né por nada não, mas isso foi muito esquisito, tem que investigar isso daí.



