Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец
Произойдёт ли сенсация?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнает нового обладателя "Золотого мяча".
Церемония вручения престижной награды пройдёт в театре "Шатле" в Париже. Начало - в 20:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что в список номинантов попал и нападающий "Ромы" Артём Довбик, который стал первым украинцем, номинированным на "ЗМ" с 2006 года - тогда за главный приз боролся легендарный Андрей Шевченко.
Главным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года является вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Конкуренцию бразильцу составят его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.
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