Церемония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция

В понедельник, 28-го октября 2024-го года, состоится церемония вручения индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч". Организаторы награждения – " France Football". На этой церемонии будут определять лучшего футболиста по итогам сезона 2023/24.

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На награду претендуют Винисиус Жуниор ("Реал"), Джуд Беллингем ("Реал"), Родри ("Манчестер Сити") и многие другие футболисты. Среди них, - впервые со времен легендарного Андрея Шевченко в 2006-м, - и украинец. За "Золотой мяч" поборется Артем Довбик.

Церемония начнется в 20:00. Результаты будут объявлять от самого низкого места до победителя в порядке возрастания. В этой текстовой трансляции – все самые главные новости этого исторического вечера.

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14:10. Французское издание France Football еще раньше традиционно подогрело интерес миллионов футбольных болельщиков, обнародовав список номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - "Золотой мяч".

В список 30 не попал действующий обладатель награды Лионель Месси.

В список претендентов попали 30 игроков:

Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");

Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

Фил Фоден ("Манчестер Сити");

Федерико Вальверде ("Реал Мадрид");

Эмилитано Мартинес ("Астон Вилла");

Артем Довбик ("Жирона"/"Рома");

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");

Тони Кроос ("Реал Мадрид");

Гранит Джака ("Байер");

Винисиус ("Реал Мадрид");

Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона");

Флориан Виртц ("Байер");

Матс Хуммельс ("Боруссия Д");

Мартин Эдегор ("Арсенал");

Родри ("Манчестер Сити");

Гарри Кейн ("Бавария");

Деклан Райс ("Арсенал");

Витор Феррейра ("ПСЖ");

Кол Палмер ("Манчестер Сити"/"Челси");

Дани Карвахаль ("Реал Мадрид");

Ламин Ямал ("Барселона");

Букайо Сака ("Арсенал");

Хакан Чалханоглу ("Интер");

Уильям Салиба ("Арсенал");

Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/"Реал Мадрид");

Лаутаро Мартинес ("Интер");

Адемола Лукман ("Аталанта");

Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид");

Алекс Гримальдо ("Байер").

13:57. 28 октября состоится 68-я ежегодная церемония вручения награды "Золотой мяч" от "Франс Футбол". На этом мероприятии будут отмечать лучших футболистов мира по итогам сезона 2023-24.

Сейчас "Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству наград "Золотого мяча", полученных их игроками (оба клуба имеют по 12). Впрочем, "сливочные" сегодня могут обойти каталонцев по этому показателю, если этот приз получит Винисиус, которого считают едва ли не главным претендентом на этот трофей. В прошлом сезоне в составе "Реала" бразилец выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, где в целом он отметился 24 голами и 11 ассистами в 39 матчах. Конкуренцию Винисиусу составят его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

13:50. Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнает нового обладателя "Золотого мяча".

Церемония вручения престижной награды пройдёт в театре "Шатле" в Париже. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в список номинантов попал и нападающий "Ромы" Артём Довбик, который стал первым украинцем, номинированным на "ЗМ" с 2006 года - тогда за главный приз боролся легендарный Андрей Шевченко.

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года является вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Конкуренцию бразильцу составят его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.