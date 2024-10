Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов

В понедельник, 28-го октября 2024-го года, состоится церемония вручения индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч". Организаторы награждения – " France Football". На этой церемонии будут определять лучшего футболиста по итогам сезона 2023/24.

На награду претендуют Винисиус Жуниор ("Реал"), Джуд Беллингем ("Реал"), Родри ("Манчестер Сити") и многие другие футболисты. Среди них, - впервые со времен легендарного Андрея Шевченко в 2006-м, - и украинец. За "Золотой мяч" поборется Артем Довбик.

Церемония начнется в 20:00. Результаты будут объявлять от самого низкого места до победителя в порядке возрастания. В этой текстовой трансляции – все самые главные новости этого исторического вечера.

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

23:43. Родри - обладатель Золотого Мяча!

Это третий испанец, которому удалось выиграть эту награду, последний раз такое происходило в 1960-м году.

Второй полузащитник после Модрича, который выиграл эту награду.

Первый игрок английского клуба со времен Криштиану Роналду в 2008 году, который выиграл эту награду.

23:15. Айтана Бонмати из Барселоны стала обладательницей Золотого Мяча!

Это второй подряд Золотой Мяч для испанки.

23:12. Эмма Хейз — лучший тренер в женском футболе в 2024 году, а Карло Анчелотти — лучший тренер в мужском футболе в 2024 году!

22:57. Объявили следующие места в борьбе за Золотой Мяч.

7 — Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина)

6 — Килиан Мбаппе ("Реал", Франция)

5 — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)

4 — Дани Карвахаль ("Реал", Испания)

22:45. Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером 2024 года!

Аргентинский голкипер Астон Виллы уже второй раз подряд выигрывает эту награду. Андрей Лунин вошел в топ-5 претендентов и занял третье место.

22:25. Харри Кейн и Килиан Мбаппе — обладатели награды имени Герда Мюллера!

Организаторы решили разделить награду между двумя бомбардирами, которые забили по 52 гола.

22:15. Мадридский "Реал" — лучший мужской футбольный клуб 2024 года!

Они выиграли Чемпионат Испании, Лигу Чемпионов и Суперкубок Испании.

22:13. Объявили следующие места в борьбе за Золотой Мяч.

10 — Харри Кейн ("Бавария", Англия)

9 — Тони Кроос ("Реал", Германия)

8 — Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)

22:10. Женская команда "Барселоны" признана лучшей командой 2024 года!

Они выиграли Чемпионат Испании, Женскую Лигу Чемпионов и Кубок Испании.

22:00. Ламина Ямаля признали лучшим молодым игроком!

Он стал самым молодым игроком, который когда либо выигрывал эту награду.

21:55. Артем Довбик на фотографии вместе со всеми претендентами на Золотой Мяч этого года, которые прибежали на церемонию

21:35. Ну что, теперь остается только дождаться старта самого действа. Начало непосредственной церемонии запланировано на 21:45 по киевскому времени. Все самое интересное только впереди

21:25. Делегация из "Барселоны" также прибыла в Париж после разгромной победы в Эль-Класико

Кажется, что настроение у всех просто великолепное, а учитывая геометрическую прогрессию развития Ламина Ямаля, скоро он будет приезжать в качестве одного из главным претендентов на Золотой Мяч.

21:10. Наверное, главный претендент на Золотой Мяч этого года, Родри, прибыл на церемонию на костылях со своей женой.

Напомним, что полузащитник "Манчестер Сити" получил тяжелую травму в прошлом месяце в матче АПЛ против "Арсенала".

20:45. Известный стример iShowSpeed также сегодня в Париже. Пройти мимо такого крупного футбольного события он не мог, да и организаторы, почти наверняка, очень хотели видеть столь популярного блогера.

20:33. Обладатель Золотого Мяча 1995-го года Джордж Веа также прибыл на сегодняшнюю церемонию вручения в Париже

20:17. Матс Гуммельс и Артем Довбик вместе со своими женами прибыли на церемонию вручения Золотого Мяча

20:05. Еще 5 игроков, которые уже не выиграют Золотой Мяч, однако заняли места с 15-го по 11-е

15 — Нико Уильямс ("Атлетик", Испания)

14 — Адемола Лукман ("Аталанта", Нигерия)

13 — Дани Ольмо ("Барселона", Испания)

12 — Флориан Вирц ("Байер", Германия)

11 — Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)

19:53. Главный тренер сборной Испании и действующий чемпион Европы Луис де ла Фуэнте прибыл на церемонию

19:36. Следующая пятерка игроков, занявших места с 20-го по 16-е в голосовании на Золотой Мяч

20 — Хакан Чалханоглу ("Интер", Турция)

19 — Мартин Эдегор ("Арсенал", Норвегия)

18 — Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)

17 — Феде Вальверде ("Реал", Уругвай)

16 — Гранит Джака ("Байер", Швейцария)

18:55. Объявлено 10 футболистов, которые заняли места с 30-го по 21-е в голосовании на Золотой Мяч

Как известно, Артем Довбик и Матс Хуммельс между собой разделили 29-е места.

29 — Артем Довбик ("Рома", Украина)

29 — Матс Гуммельс ("Рома", Германия)

28 — Гримальдо ("Байер", Испания)

27 — Витинья ("ПСЖ", Португалия)

26 — Деклан Райс ("Арсенал", Англия)

25 — Коул Палмер ("Челси", Англия)

24 — Уильям Салиба ("Арсенал", Франция)

23 — Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)

22 — Антонио Рюдигер ("Реал", Германия)

21 — Букайо Сака ("Арсенал", Англия)

18:20. Напомним, что церемония вручения Золотого Мяча начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию церемонии вручения Золотого мяча можно будет посмотреть на телеканале Setants Sports и на ютуб-канале Setanta Sports. Начало трансляции в 20:00 по киевскому времени.

18:05. Артем Довбик оказался на 29-м месте в итоговом голосовании на Золотой Мяч

Украинский нападающий "Ромы" занял 29-е место в итоговом голосовании за награду. Артем попал в номинацию благодаря удачным выступлениям за Жирону в прошлом сезоне, когда он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и помог команде попасть в Лигу Чемпионов. Вместе с ним, на 29-м месте оказался и его одноклубник, Матс Хуммельс.

16:44. На церемонию вручения Золотого мяча-2024 приехал главный претендент по выводам СМИ

16:30. СМИ назвали главного претендента на Золотой мяч 2024. Это не Винисиус Жуниор

Известно, что "Реал Мадрид" отменил поездку делегации клуба из-за того, что Винисиус не получит Золотой мяч-2024. На данный момент сообщается, что победителем станет другой игрок.

Несомненным фаворитом сейчас считается 28-летний испанский полузащитник "Манчсетер Сити" Родри, который вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы в этом году. Родри также был назван лучшим игроком турнира. Испанский футболист провел впечатляющий сезон, завоевав титул АПЛ и дойдя до финала Кубка Англии вместе с командой.

Окружение Винисиуса Жуниора и мадридский "Реал" уже отреагировали соответствующим образом. Известно, что никто из испанского клуба не будет присутствовать на 68-й церемонии награждения Золотого мяча.

16:20. Известный инсайдер подтвердил шокирующую информацию о победителе Золотого мяча-2024

Известно, что делегация мадридского "Реала" во главе с Флорентином Пересом, президентом клуба, будет отсутствовать во время 68-й церемонии вручения Золотого мяча. Известны детали такого шокирующего решения.

Фабрицио Романо подтвердил, что Винисиус Жуниор не поедет в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, поскольку "Реал Мадрид" знает, что в этом году он не получит награду. Никто из мадридского "Реала" на церемонию не приедет. Ни Флорентино Переса, ни Винисиуса Жуниора, ни Карло Анчелотти, ни Джуда Беллингема не будет в списках присутствующих.

16:15. Все перевернулось. Главный фаворит на Золотой м'яч-2024 может не получить награду

Один из фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2024 переживает, что он не получит награду. Футболист мадридского "Реала" может проигнорировать нынешнюю церемонию награждения.

Согласно информации от Фабриса Хоукинса, ближайшее окружение Винисиуса Жуниора, и даже сам игрок, обеспокоен результатами голосования и переживает, что бразильский вингер мадридского "Реала" в этом году не получит Золотой мяч. В Мадриде у всех существует такое ощущение, что игрок их клуба не получит главную индивидуальную награду.

Существуют предположения, что Винисиус Жуниор и делегация мадридского "Реала" может пропустить сегодняшнюю церемонию вручения Золотого мяча. Считается, что полузащитник "Манчестер Сити" и чемпион Европы в составе сборной Испании Родри получит награду, несмотря на предыдущие сообщения о победе Винисиуса в голосовании.

Напомним, что 68-я ежегодная церемония вручения награды "Золотой мяч" состоится сегодня, 28 октября в 20:00. Прямая трансляция будет доступна на ютуб-канале и на кабельных телеканалах Setanta Sports.

14:10. Французское издание France Football еще раньше традиционно подогрело интерес миллионов футбольных болельщиков, обнародовав список номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - "Золотой мяч".

В список 30 не попал действующий обладатель награды Лионель Месси.

В список претендентов попали 30 игроков:

Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");

Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

Фил Фоден ("Манчестер Сити");

Федерико Вальверде ("Реал Мадрид");

Эмилитано Мартинес ("Астон Вилла");

Артем Довбик ("Жирона"/"Рома");

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");

Тони Кроос ("Реал Мадрид");

Гранит Джака ("Байер");

Винисиус ("Реал Мадрид");

Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона");

Флориан Виртц ("Байер");

Матс Хуммельс ("Боруссия Д");

Мартин Эдегор ("Арсенал");

Родри ("Манчестер Сити");

Гарри Кейн ("Бавария");

Деклан Райс ("Арсенал");

Витор Феррейра ("ПСЖ");

Кол Палмер ("Манчестер Сити"/"Челси");

Дани Карвахаль ("Реал Мадрид");

Ламин Ямал ("Барселона");

Букайо Сака ("Арсенал");

Хакан Чалханоглу ("Интер");

Уильям Салиба ("Арсенал");

Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/"Реал Мадрид");

Лаутаро Мартинес ("Интер");

Адемола Лукман ("Аталанта");

Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид");

Алекс Гримальдо ("Байер").

13:57. 28 октября состоится 68-я ежегодная церемония вручения награды "Золотой мяч" от "Франс Футбол". На этом мероприятии будут отмечать лучших футболистов мира по итогам сезона 2023-24.

Сейчас "Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству наград "Золотого мяча", полученных их игроками (оба клуба имеют по 12). Впрочем, "сливочные" сегодня могут обойти каталонцев по этому показателю, если этот приз получит Винисиус, которого считают едва ли не главным претендентом на этот трофей. В прошлом сезоне в составе "Реала" бразилец выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, где в целом он отметился 24 голами и 11 ассистами в 39 матчах. Конкуренцию Винисиусу составят его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

13:50. Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнает нового обладателя "Золотого мяча".

Церемония вручения престижной награды пройдёт в театре "Шатле" в Париже. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в список номинантов попал и нападающий "Ромы" Артём Довбик, который стал первым украинцем, номинированным на "ЗМ" с 2006 года - тогда за главный приз боролся легендарный Андрей Шевченко.

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года является вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Конкуренцию бразильцу составят его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.