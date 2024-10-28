Золотой мяч 2024. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию

Сегодня, 28 октября в 20:00, состоится церемония вручения Золотого мяча. За звание лучшего футболиста мира в сезоне 2023/24 будет вестись напряженная борьба между Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом (оба — "Реал Мадрид") и Родри из "Манчестер Сити".

Прямую трансляцию церемонии вручения Золотого мяча можно будет посмотреть на телеканале Setants Sports и на ютуб-канале Setanta Sports. Начало трансляции в 20:00 по киевскому времени.

Впервые с 2006 года, со времен легендарного Андрея Шевченко, украинец Артем Довбик также поборется за Золотой мяч. Отметим, что лишь в третий раз в истории награды она будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, охватывающего период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

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Золотой мяч 2024. Церемония награждения

28 октября, 20:00

Прямая трансляция: Setanta Sports