Все перевернулось. Главный фаворит на Золотой м'яч-2024 может не получить награду
Вини может остаться без награды
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Один из фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2024 переживает, что он не получит награду. Футболист мадридского "Реала" может проигнорировать нынешнюю церемонию награждения.
Согласно информации от Фабриса Хоукинса, ближайшее окружение Винисиуса Жуниора, и даже сам игрок, обеспокоен результатами голосования и переживает, что бразильский вингер мадридского "Реала" в этом году не получит Золотой мяч. В Мадриде у всех существует такое ощущение, что игрок их клуба не получит главную индивидуальную награду.
Существуют предположения, что Винисиус Жуниор и делегация мадридского "Реала" может пропустить сегодняшнюю церемонию вручения Золотого мяча. Считается, что полузащитник "Манчестер Сити" и чемпион Европы в составе сборной Испании Родри получит награду, несмотря на предыдущие сообщения о победе Винисиуса в голосовании.
Напомним, что 68-я ежегодная церемония вручения награды "Золотой мяч" состоится сегодня, 28 октября в 20:00. Прямая трансляция будет доступна на ютуб-канале и на кабельных телеканалах Setanta Sports.
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