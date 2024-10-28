Известный инсайдер подтвердил шокирующую информацию о победителе Золотого мяча-2024
Испанский гранд шокирован результатами голосования
Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, что делегация мадридского "Реала" во главе с Флорентином Пересом, президентом клуба, будет отсутствовать во время 68-й церемонии вручения Золотого мяча. Известны детали такого шокирующего решения.
Фабрицио Романо подтвердил, что Винисиус Жуниор не поедет в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, поскольку "Реал Мадрид" знает, что в этом году он не получит награду. Никто из мадридского "Реала" на церемонию не приедет. Ни Флорентино Переса, ни Винисиуса Жуниора, ни Карло Анчелотти, ни Джуда Беллингема не будет в списках присутствующих.
???? BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024
No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0
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