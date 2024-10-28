Известный инсайдер подтвердил шокирующую информацию о победителе Золотого мяча-2024

Известно, что делегация мадридского "Реала" во главе с Флорентином Пересом, президентом клуба, будет отсутствовать во время 68-й церемонии вручения Золотого мяча. Известны детали такого шокирующего решения.

Фабрицио Романо подтвердил, что Винисиус Жуниор не поедет в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, поскольку "Реал Мадрид" знает, что в этом году он не получит награду. Никто из мадридского "Реала" на церемонию не приедет. Ни Флорентино Переса, ни Винисиуса Жуниора, ни Карло Анчелотти, ни Джуда Беллингема не будет в списках присутствующих.