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Известный инсайдер подтвердил шокирующую информацию о победителе Золотого мяча-2024

Общие новости

Испанский гранд шокирован результатами голосования

Известный инсайдер подтвердил шокирующую информацию о победителе Золотого мяча-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, что делегация мадридского "Реала" во главе с Флорентином Пересом, президентом клуба, будет отсутствовать во время 68-й церемонии вручения Золотого мяча. Известны детали такого шокирующего решения.

Читайте такжеНеужели все-таки Родри? Винисиус Жуниор и вся делегация мадридского Реала пропустит церемонию вручения ЗМ-2024

Фабрицио Романо подтвердил, что Винисиус Жуниор не поедет в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, поскольку "Реал Мадрид" знает, что в этом году он не получит награду. Никто из мадридского "Реала" на церемонию не приедет. Ни Флорентино Переса, ни Винисиуса Жуниора, ни Карло Анчелотти, ни Джуда Беллингема не будет в списках присутствующих.

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:41
Неужели позорнейший разгром среала великой Барселоной в последний момент так повлиял на результаты голосования? Если это так, то я безгранично рад этому.
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Комментарии 2
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:41
Неужели позорнейший разгром среала великой Барселоной в последний момент так повлиял на результаты голосования? Если это так, то я безгранично рад этому.
Ответить
0
2
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:37
Да ну нах - 2
Ответить
0
1

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