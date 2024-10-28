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На церемонию вручения Золотого мяча-2024 приехал главный претендент по выводам СМИ

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Игрок уже находится в Париже

На церемонию вручения Золотого мяча-2024 приехал главный претендент по выводам СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что на церемонию вручения Золотого мяча-2024 приехал главный претендент по выводам СМИ.

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28-летний полузащитник "Манчестер Сити" Родри уже прибыл в Париж, где сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча. Как отмечают СМИ, именно Родри на данный момент считается главным претендентом на получение главной индивидуальной футбольной награды.

Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч-2024. Окружение игрока и "Реал Мадрид" знают о результатах голосования и решили не приезжать на церемонию награждения в Париже.

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Золотой мяч Манчестер Сити Родри
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Источник:
Tiempo de Juego
Опубликовал: Андрей Журба
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