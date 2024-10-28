Сообщается, что на церемонию вручения Золотого мяча-2024 приехал главный претендент по выводам СМИ.

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28-летний полузащитник "Манчестер Сити" Родри уже прибыл в Париж, где сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча. Как отмечают СМИ, именно Родри на данный момент считается главным претендентом на получение главной индивидуальной футбольной награды.

Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч-2024. Окружение игрока и "Реал Мадрид" знают о результатах голосования и решили не приезжать на церемонию награждения в Париже.