На церемонию вручения Золотого мяча-2024 приехал главный претендент по выводам СМИ
Игрок уже находится в Париже
Getty Images / Global Images Ukraine
Сообщается, что на церемонию вручения Золотого мяча-2024 приехал главный претендент по выводам СМИ.
28-летний полузащитник "Манчестер Сити" Родри уже прибыл в Париж, где сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча. Как отмечают СМИ, именно Родри на данный момент считается главным претендентом на получение главной индивидуальной футбольной награды.
Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч-2024. Окружение игрока и "Реал Мадрид" знают о результатах голосования и решили не приезжать на церемонию награждения в Париже.
⚽️???? Así fue la llegada de Rodrigo de cara a la Gala del Balón de Oro de esta noche— Tiempo de Juego (@tjcope) October 28, 2024
???? @AranchaMOBILE pic.twitter.com/8mdQknIZbP
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