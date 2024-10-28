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СМИ назвали главного претендента на Золотой мяч 2024. Это не Винисиус Жуниор

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Бразилец на получит главную индивидуальную футбольную награду

СМИ назвали главного претендента на Золотой мяч 2024. Это не Винисиус Жуниор

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, что "Реал Мадрид" отменил поездку делегации клуба из-за того, что Винисиус не получит Золотой мяч-2024. На данный момент сообщается, что победителем станет другой игрок.

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Несомненным фаворитом сейчас считается 28-летний испанский полузащитник "Манчсетер Сити" Родри, который вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы в этом году. Родри также был назван лучшим игроком турнира. Испанский футболист провел впечатляющий сезон, завоевав титул АПЛ и дойдя до финала Кубка Англии вместе с командой.

Окружение Винисиуса Жуниора и мадридский "Реал" уже отреагировали соответствующим образом. Известно, что никто из испанского клуба не будет присутствовать на 68-й церемонии награждения Золотого мяча.

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Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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magnum power (БОМЖ)
28.10.2024 в 16:57
чекаю на черговий скандал про расизм))
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Комментарии 4
magnum power (БОМЖ)
28.10.2024 в 16:57
чекаю на черговий скандал про расизм))
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0
0
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:48
У мадри@асов удар за ударом...
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0
0
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:46
Классная фотка!
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0
0
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:46
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0
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