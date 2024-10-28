СМИ назвали главного претендента на Золотой мяч 2024. Это не Винисиус Жуниор

Известно, что "Реал Мадрид" отменил поездку делегации клуба из-за того, что Винисиус не получит Золотой мяч-2024. На данный момент сообщается, что победителем станет другой игрок.

Несомненным фаворитом сейчас считается 28-летний испанский полузащитник "Манчсетер Сити" Родри, который вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы в этом году. Родри также был назван лучшим игроком турнира. Испанский футболист провел впечатляющий сезон, завоевав титул АПЛ и дойдя до финала Кубка Англии вместе с командой.

Окружение Винисиуса Жуниора и мадридский "Реал" уже отреагировали соответствующим образом. Известно, что никто из испанского клуба не будет присутствовать на 68-й церемонии награждения Золотого мяча.