CAF жестко наказала сборную Ливии за инцидент перед матчем с Нигерией
CAF оштрафовала сборную Ливии
Фото: Getty Images
Конфедерация африканского футбола (CAF) жестко наказала сборную Ливии за инцидент, произошедший перед матчем отборочного этапа Кубка африканских наций против Нигерии.
Как стало известно, дисциплинарный совет CAF засчитал ливийцам техническое поражение со счетом 3:0. Более того, Ливийская федерация футбола оштрафована на 50 тысяч долларов.
Напомним, что сборная Нигерии
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ESPNA Аfrica
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "В ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя". Динамо имело два предложения по Биловару
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн