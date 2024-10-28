CAF жестко наказала сборную Ливии за инцидент перед матчем с Нигерией

Конфедерация африканского футбола (CAF) жестко наказала сборную Ливии за инцидент, произошедший перед матчем отборочного этапа Кубка африканских наций против Нигерии.

Как стало известно, дисциплинарный совет CAF засчитал ливийцам техническое поражение со счетом 3:0. Более того, Ливийская федерация футбола оштрафована на 50 тысяч долларов.

Напомним, что сборная Нигерии отказалась играть против Ливии после того, как их оставили в аэропорту без еды и воды на 12 часов.