  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча

Общие новости
Обновлено

Золотой мяч 2024: Смотреть онлайн ⋇ Прямая трансляция церемонии ⋇ 28.10.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 28-го октября 2024-го года, состоится церемония вручения индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч". Организаторы награждения – журнал "France Football" совместно с УЕФА. На этой церемонии будут определять лучшего футболиста по итогам сезона 2023/24.

Читайте такжеЦеремония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция

На награду претендуют Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид"), Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"), Родри ("Манчестер Сити") и многие другие футболисты. Среди них, впервые со времен легендарного Андрея Шевченко в 2006 году, украинец Артем Довбик.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Прямая видеотрансляция церемонии вручения Золотого мяча начнется в 20:00 по киевскому времени на телеканале Setants Sports и на ютуб-канале Setanta Sports. Результаты будут объявлять от самого низкого места до победителя в порядке возрастания.

Золотой мяч 2024. Церемония награждения
28 октября, 20:00
Прямая трансляция: Setanta Sports

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція церемонії вручення Золотого м'яча 2024 року
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Церемония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция
yellow-arrow
Талант Барселоны отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом в борьбе за трофей Копа
yellow-arrow
Соцсети взорвались мемами о Винисиусе Жуниоре и Золотом мяче. Видео, как смеются над бразильцем
Золотой мяч смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости