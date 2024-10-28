Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча
Золотой мяч 2024: Смотреть онлайн ⋇ Прямая трансляция церемонии ⋇ 28.10.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 28-го октября 2024-го года, состоится церемония вручения индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч". Организаторы награждения – журнал "France Football" совместно с УЕФА. На этой церемонии будут определять лучшего футболиста по итогам сезона 2023/24.
На награду претендуют Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид"), Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"), Родри ("Манчестер Сити") и многие другие футболисты. Среди них, впервые со времен легендарного Андрея Шевченко в 2006 году, украинец Артем Довбик.
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Прямая видеотрансляция церемонии вручения Золотого мяча начнется в 20:00 по киевскому времени на телеканале Setants Sports и на ютуб-канале Setanta Sports. Результаты будут объявлять от самого низкого места до победителя в порядке возрастания.
Золотой мяч 2024. Церемония награждения
28 октября, 20:00
Прямая трансляция: Setanta Sports
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