Профиль УЕФА в соцсетях отметил достижение легенды украинского футбола

Профиль Лиги чемпионов УЕФА в соцсетях отметил достижение легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, когда он получил "Золотой мяч" в 2004 году, выступая за итальянский "Милан".

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Напомним, что в 2004 году украинский нападающий "Милана" Андрей Шевченко стал обладателем престижной награды от журнала "Франс Футбол", получив звание лучшего футболиста европейского клуба. Также Шевченко стал третьим украинским футболистом, после Олега Блохина (1975) и Игоря Беланова (1986), который выиграл награду "Золотой мяч".

Отметим, что в этом году УЕФА впервые выступает соорганизатором церемонии вручения Золотого мяча-2024, при этом название награды и процедура голосования остались неизменными.