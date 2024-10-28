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Соцсети взорвались мемами о Винисиусе Жуниоре и Золотом мяче. Видео, как смеются над бразильцем

Общие новости

Забавная реакция от фанатов на последние новости

Соцсети взорвались мемами о Винисиусе Жуниоре и Золотом мяче. Видео, как смеются над бразильцем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соцсети мгновенно взорвались мемами о Винисиусе Жуниоре и Золотом мяче после того, как начали распространяться новости о том, что бразильский вингер мадридского "Реала" не станет обладателем награды в этом году.

Читайте такжеСМИ назвали главного претендента на Золотой мяч 2024. Это не Винисиус Жуниор

Напомним, что ранее стало известно, что Винисиус Жуниор не поедет в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, поскольку "Реал Мадрид" узнал, что в этом году бразилец не получит награду. Никто из мадридского "Реала" не приедет на церемонию: ни президент клуба Флорентино Перес, ни кто-либо из других игроков или тренеров. На данный момент Родри из "Манчестер Сити" называют главным претендентом на получение престижной награды.

Показываем одно из многих видео, как в соцсетях шутят над бразильцем.

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Золотой мяч Винисиус Жуниор
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 19:12
Уж не шейхи ли из ПСЖ тут постарались? Так сказать по касательной Старикашке за мбапешку.
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0
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Комментарии 5
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 19:12
Уж не шейхи ли из ПСЖ тут постарались? Так сказать по касательной Старикашке за мбапешку.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.10.2024 в 18:56
пиня баллондорщик))))
Ответить
1
0
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 19:31
Винька биндюжник.
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0
0
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 18:42
И поделом Расисту, поделом.
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2
2
oda1979 (Запорожье)
28.10.2024 в 18:39
Не, ну реально подстава. Этот балон уже давно туфта полная. Особенно после того, как меське шарик дали, а не Левандовскому.
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