Соцсети взорвались мемами о Винисиусе Жуниоре и Золотом мяче. Видео, как смеются над бразильцем

Соцсети мгновенно взорвались мемами о Винисиусе Жуниоре и Золотом мяче после того, как начали распространяться новости о том, что бразильский вингер мадридского "Реала" не станет обладателем награды в этом году.

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Напомним, что ранее стало известно, что Винисиус Жуниор не поедет в Париж на церемонию вручения Золотого мяча, поскольку "Реал Мадрид" узнал, что в этом году бразилец не получит награду. Никто из мадридского "Реала" не приедет на церемонию: ни президент клуба Флорентино Перес, ни кто-либо из других игроков или тренеров. На данный момент Родри из "Манчестер Сити" называют главным претендентом на получение престижной награды.

Показываем одно из многих видео, как в соцсетях шутят над бразильцем.