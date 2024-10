Талант Барселоны отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом в борьбе за трофей Копа

Талантливый нападающий "Барселоны" отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом на победу в голосовании на получение трофея Копа.

17-летний Ламин Ямаль уже отправился в Париж на церемонию вручения Золотого мяча-2024 со своим отцом и агентом Жорже Мендешем. Ямаль в этом году среди номинантов на получение индивидуальной награды, вручаемой с 2018 года лучшему молодому футболисту, в возрасте до 21 года. Ламин Ямаль, может установить еще один рекорд, если он одержит победу в этой номинации, став самым молодым игроком, который когда-либо получал этот трофей.

????????✈️ Lamine Yamal, on his way to Paris as Kopa Trophy clear winner. ✨



His father and his agent Jorge Mendes will also attend the ceremony. pic.twitter.com/Gqn7wxZX0x