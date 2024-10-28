  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Талант Барселоны отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом в борьбе за трофей Копа

Общие новости

Молодой нападающий может установить еще один рекорд

Талант Барселоны отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом в борьбе за трофей Копа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Талантливый нападающий "Барселоны" отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом на победу в голосовании на получение трофея Копа.

Читайте такжеЗолотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча

17-летний Ламин Ямаль уже отправился в Париж на церемонию вручения Золотого мяча-2024 со своим отцом и агентом Жорже Мендешем. Ямаль в этом году среди номинантов на получение индивидуальной награды, вручаемой с 2018 года лучшему молодому футболисту, в возрасте до 21 года. Ламин Ямаль, может установить еще один рекорд, если он одержит победу в этой номинации, став самым молодым игроком, который когда-либо получал этот трофей.

По теме
yellow-arrow
Церемония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция
yellow-arrow
Соцсети взорвались мемами о Винисиусе Жуниоре и Золотом мяче. Видео, как смеются над бразильцем
yellow-arrow
Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча
Золотой мяч Копа Трофи Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости