Талант Барселоны отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом в борьбе за трофей Копа
Молодой нападающий может установить еще один рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый нападающий "Барселоны" отправился на церемонию вручения Золотого мяча. Он является фаворитом на победу в голосовании на получение трофея Копа.
17-летний Ламин Ямаль уже отправился в Париж на церемонию вручения Золотого мяча-2024 со своим отцом и агентом Жорже Мендешем. Ямаль в этом году среди номинантов на получение индивидуальной награды, вручаемой с 2018 года лучшему молодому футболисту, в возрасте до 21 года. Ламин Ямаль, может установить еще один рекорд, если он одержит победу в этой номинации, став самым молодым игроком, который когда-либо получал этот трофей.
????????✈️ Lamine Yamal, on his way to Paris as Kopa Trophy clear winner. ✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024
His father and his agent Jorge Mendes will also attend the ceremony. pic.twitter.com/Gqn7wxZX0x
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