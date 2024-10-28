Артем Довбик со своей женой появился на красной дорожке. Видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024

Артем Довбик со своей супругой появился на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча в Париже.

Ранее стало известно, что Артем Довбик занял 29-е место в нынешнем голосовании на награду "Золотой мяч", разделив одинаковое количество голосов вместе со своим одноклубником Маттсом Гуммельсом из "Ромы".

В соцсетях уже появилось видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024, на котором можно увидеть прибытие украинского нападающего на красную дорожку.