Артем Довбик со своей женой появился на красной дорожке. Видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024
Украинский бомбардир уже прибыл в театр Шатле
Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик со своей супругой появился на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча в Париже.
Ранее стало известно, что Артем Довбик занял 29-е место в нынешнем голосовании на награду "Золотой мяч", разделив одинаковое количество голосов вместе со своим одноклубником Маттсом Гуммельсом из "Ромы".
В соцсетях уже появилось видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024, на котором можно увидеть прибытие украинского нападающего на красную дорожку.
.@matshummels & Artem Dovbyk from @officialasroma walks the red carpet!#ballondor pic.twitter.com/fbSwrqioOB— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
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Источник:Ballon D'Or
Опубликовал: Андрей Журба
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