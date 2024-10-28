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Артем Довбик со своей женой появился на красной дорожке. Видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024

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Украинский бомбардир уже прибыл в театр Шатле

Артем Довбик со своей женой появился на красной дорожке. Видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик со своей супругой появился на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча в Париже.

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Ранее стало известно, что Артем Довбик занял 29-е место в нынешнем голосовании на награду "Золотой мяч", разделив одинаковое количество голосов вместе со своим одноклубником Маттсом Гуммельсом из "Ромы".

В соцсетях уже появилось видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024, на котором можно увидеть прибытие украинского нападающего на красную дорожку.

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Золотой мяч Артем Довбик Рома
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Источник:
Ballon D'Or
Опубликовал: Андрей Журба
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