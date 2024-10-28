Объявлена следующая десятка футболистов, занявших места с 20-го по 11-е в голосовании на Золотой Мяч

Сегодня, 28 октября, состоится долгожданная церемония вручения престижной награды "Золотой мяч-2024". А пока что организаторы подогревают интерес, постепенно раскрывая имена футболистов, которые попали в рейтинг лучших игроков по итогам года.

Объявлена следующая десятка футболистов, занявших места с 20-го по 11-е в голосовании: