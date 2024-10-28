Объявлена следующая десятка футболистов, занявших места с 20-го по 11-е в голосовании на Золотой Мяч
Скоро мы узнаем, кто получит Золотой мяч 2024 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 октября, состоится долгожданная церемония вручения престижной награды "Золотой мяч-2024". А пока что организаторы подогревают интерес, постепенно раскрывая имена футболистов, которые попали в рейтинг лучших игроков по итогам года.
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Объявлена следующая десятка футболистов, занявших места с 20-го по 11-е в голосовании:
- 20 - Хакан Чалханоглу ("Интер", Турция)
- 19 - Мартин Эдегор ("Арсенал", Норвегия)
- 18 - Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)
- 17 - Феде Вальверде ("Реал", Уругвай)
- 16 - Гранит Джака ("Байер", Швейцария)
- 15 - Нико Уильямс ("Атлетик", Испания)
- 14 - Адемола Лукман ("Аталанта", Нигерия)
- 13 - Дани Ольмо ("Барселона", Испания)
- 12 - Флориан Вирц ("Байер", Германия)
- 11 - Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
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