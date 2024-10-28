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Объявлена следующая десятка футболистов, занявших места с 20-го по 11-е в голосовании на Золотой Мяч

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Скоро мы узнаем, кто получит Золотой мяч 2024 года

Объявлена следующая десятка футболистов, занявших места с 20-го по 11-е в голосовании на Золотой Мяч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 октября, состоится долгожданная церемония вручения престижной награды "Золотой мяч-2024". А пока что организаторы подогревают интерес, постепенно раскрывая имена футболистов, которые попали в рейтинг лучших игроков по итогам года.

Читайте такжеДовбик в деле. Объявлены 10 футболистов, занявших места с 30-го по 21-е в голосовании на Золотой Мяч

Объявлена следующая десятка футболистов, занявших места с 20-го по 11-е в голосовании:

  • 20 - Хакан Чалханоглу ("Интер", Турция)
  • 19 - Мартин Эдегор ("Арсенал", Норвегия)
  • 18 - Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)
  • 17 - Феде Вальверде ("Реал", Уругвай)
  • 16 - Гранит Джака ("Байер", Швейцария)
  • 15 - Нико Уильямс ("Атлетик", Испания)
  • 14 - Адемола Лукман ("Аталанта", Нигерия)
  • 13 - Дани Ольмо ("Барселона", Испания)
  • 12 - Флориан Вирц ("Байер", Германия)
  • 11 - Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
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