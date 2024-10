Популярный блогер iShowSpeed присоединился к звездам на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча

Популярный блогер iShowSpeed присоединился ко всем спортивным звездам на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча в Париже.

Не впервые блогер iShowSpeed появляется на церемонии награждении престижной индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч", он также присутствовал на прошлогоднем мероприятии.

Несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, безумным болельщиком которого является iShowSpeed, он посетит нынешнюю церемонию вручения Золотого мяча.

.@ishowspeedsui all smiles on the red carpet! Welcome back to Paris! ????#ballondor pic.twitter.com/7999Aby2rE