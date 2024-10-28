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Популярный блогер iShowSpeed присоединился к звездам на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча

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Главный фанат Роналду также прибыл в Париж

Популярный блогер iShowSpeed присоединился к звездам на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Популярный блогер iShowSpeed присоединился ко всем спортивным звездам на красной дорожке перед началом церемонии вручения Золотого мяча в Париже.

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Не впервые блогер iShowSpeed появляется на церемонии награждении престижной индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч", он также присутствовал на прошлогоднем мероприятии.

Несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, безумным болельщиком которого является iShowSpeed, он посетит нынешнюю церемонию вручения Золотого мяча.

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Источник:
Ballon d'Or
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.10.2024 в 21:13
Боже, яке лайно ви тягнете в стрічку новин
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.10.2024 в 21:13
Боже, яке лайно ви тягнете в стрічку новин
Ответить
0
0

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