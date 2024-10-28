  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024

Общие новости
Обновлено

Поздравления принимает Родри

С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024

x.com/ballondor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года являлся вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Конкуренцию бразильцу составляли его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

В итоге, именно испанец Родри из "Манчестер Сити" получил заветный приз.

Интересно, что церемония ознаменовалась и небольшим скандалом – делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется его представителям.

Стоит отметить, что в список номинантов попал и нападающий "Ромы" Артём Довбик, который стал первым украинцем, номинированным на "ЗМ" с 2006 года - тогда за главный приз боролся легендарный Андрей Шевченко. Украинец занял по итогам голосования 29-е место.

Несколько фактов:

Родри - только третий испанец, выигравший "Золотой мяч" (и первый с 1960 года).

Родри - только второй полузащитник, выигравший его с 2018 года (Модрич).

Родри - первый, кто сделал это в английском клубе с 2008 года (Роналду).

По теме
yellow-arrow
Бонмати: Спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было
yellow-arrow
Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
yellow-arrow
Представительница Барселоны второй год подряд взяла женский Золотой мяч
Золотой мяч Манчестер Сити Родри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hrdhrd (Україна)
29.10.2024 в 00:13
Первый обладатель ЗМ, которого наградили за костыли. Ну думаю они разозлили Винисиуса, и терпеть Реал Мадрид среди победителей ЛЧ придется еще долго.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 11
avatar
hrdhrd (Україна)
29.10.2024 в 00:13
Первый обладатель ЗМ, которого наградили за костыли. Ну думаю они разозлили Винисиуса, и терпеть Реал Мадрид среди победителей ЛЧ придется еще долго.
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyс
29.10.2024 в 00:12
А не надо шейхам западло чудить.
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyс
29.10.2024 в 00:09
Винька: "Через два дня я еду получать Золотой мяч."
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
29.10.2024 в 00:00
Вчені досі не можуть розгадати велику загадку світу, чому фанати Валенсії, яка знаходиться глибоко в ж*пі, сьогодні самі найщасливіші люди в світі)
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 23:52
Прокатили Виньку, прокатили!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.10.2024 в 23:57
пеликану вручили banan d'or))
Ответить
1
0
avatar
Бapceлиниyс
29.10.2024 в 00:00
 
0
0
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 23:49
Родри!!!
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
28.10.2024 в 23:49
Переиграли в последний момент
Ответить
0
1
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 23:54
Вазелин нннадо?
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.10.2024 в 23:47
отлично! пеликан, пеликан, улыбнитесь!)))
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости