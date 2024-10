С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года являлся вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Конкуренцию бразильцу составляли его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

В итоге, именно испанец Родри из "Манчестер Сити" получил заветный приз.

Интересно, что церемония ознаменовалась и небольшим скандалом – делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется его представителям.

Стоит отметить, что в список номинантов попал и нападающий "Ромы" Артём Довбик, который стал первым украинцем, номинированным на "ЗМ" с 2006 года - тогда за главный приз боролся легендарный Андрей Шевченко. Украинец занял по итогам голосования 29-е место .

Несколько фактов:

Родри - только третий испанец, выигравший "Золотой мяч" (и первый с 1960 года).

Родри - только второй полузащитник, выигравший его с 2018 года (Модрич).

Родри - первый, кто сделал это в английском клубе с 2008 года (Роналду).

