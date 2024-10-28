С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024
Поздравления принимает Родри
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Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.
Главным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года являлся вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Конкуренцию бразильцу составляли его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.
В итоге, именно испанец Родри из "Манчестер Сити" получил заветный приз.
Интересно, что церемония ознаменовалась и небольшим скандалом – делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется его представителям.
Стоит отметить, что в список номинантов попал и нападающий "Ромы" Артём Довбик, который стал первым украинцем, номинированным на "ЗМ" с 2006 года - тогда за главный приз боролся легендарный Андрей Шевченко.
Несколько фактов:
Родри - только третий испанец, выигравший "Золотой мяч" (и первый с 1960 года).
Родри - только второй полузащитник, выигравший его с 2018 года (Модрич).
Родри - первый, кто сделал это в английском клубе с 2008 года (Роналду).
RODRI IS THE 2024 MEN'S BALLON D'OR! #ballondor @ManCity @ChampionsLeague pic.twitter.com/heWvSQsOxn— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
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