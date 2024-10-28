Кроос рассказал, кто может выиграть Золотой мяч

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который защищал цвета как мадридского "Реала", рассказал, кто может выиграть "Золотой мяч".

"Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места", - сказал Тони.

До сегодняшнего утра (28 октября), главным претендентом на престижную индивидуальную награду был Винисиус Жуниор, но в сети появилась несколько иная информация.