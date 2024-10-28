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Кроос рассказал, кто может выиграть Золотой мяч

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Родри выиграет (с)

Кроос рассказал, кто может выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который защищал цвета как мадридского "Реала", рассказал, кто может выиграть "Золотой мяч".

"Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места", - сказал Тони.

До сегодняшнего утра (28 октября), главным претендентом на престижную индивидуальную награду был Винисиус Жуниор, но в сети появилась несколько иная информация.

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