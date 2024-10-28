Кроос рассказал, кто может выиграть Золотой мяч
Родри выиграет (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который защищал цвета как мадридского "Реала", рассказал, кто может выиграть "Золотой мяч".
"Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места", - сказал Тони.
До сегодняшнего утра (28 октября), главным претендентом на престижную индивидуальную награду был Винисиус Жуниор, но в сети появилась несколько иная информация.
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