Ожидаемо ли? Известно имя лучшего тренера 2024 года
Под его руководством Реал одержал ряд побед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" продолжает триумфовать, а его главный тренер Карло Анчелотти вновь подтвердил свой статус одного из величайших тренеров современности.
По результатам года, итальянский специалист был признан лучшим тренером 2024 года. Под его руководством "Реал Мадрид" одержал ряд побед:
- Ла Лига 2023/24:
- Лига чемпионов 2023/24:
- Суперкубок УЕФА 2024:
- Суперкубок Испании 2023/24:
Carlo Ancelotti from @realmadrid is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Congrats @MrAncelotti! #ballondor pic.twitter.com/95ZBTRxvao
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