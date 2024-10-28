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Ожидаемо ли? Известно имя лучшего тренера 2024 года

Общие новости
Обновлено

Под его руководством Реал одержал ряд побед

Ожидаемо ли? Известно имя лучшего тренера 2024 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает триумфовать, а его главный тренер Карло Анчелотти вновь подтвердил свой статус одного из величайших тренеров современности.

По результатам года, итальянский специалист был признан лучшим тренером 2024 года. Под его руководством "Реал Мадрид" одержал ряд побед:

  • Ла Лига 2023/24:
  • Лига чемпионов 2023/24:
  • Суперкубок УЕФА 2024:
  • Суперкубок Испании 2023/24:
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