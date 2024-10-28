Организаторы церемонии награждения Золотого мяча-2024 считают позицию Реала непонятной
Источник объясняет, что никому неизвестно имя победителя
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Как известно, делегация мадридского "Реала" во главе с Флорентино Пересом, президентом клуба, и одним из основнных претендентов на получение главной награды отменила свою поездку в Париж на нынешнюю церемонию награждения Золотого мяча, поскольку они уверены, что бразилец не станет победителем, несмотря на предыдущие прогнозы.
Отмечается, что УЕФА совместно с организаторами нынешней церемонии награждения Золотого мяча от France Football сообщили, что имя победителя не будет известно заранее.
Также известно, что традиционного интервью с победителем и фотосессии игрока с выигранным трофеем, которые должны появиться в свежем выпуске французского издания, не было запланировано. Клуб и игрок, который сегодня одержит победу, не были проинформированы о результатах голосования. Ввиду этого, организаторы считают позицию мадридского "Реала" не ехать на церемонию награждения Золотого мяча странной.
Также добавим, что испанское издание Marca заявило о том, что, учитывая такое решение от "Реала", Родри стал главным фаворитом на получение награды.
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