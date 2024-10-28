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Организаторы церемонии награждения Золотого мяча-2024 считают позицию Реала непонятной

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Источник объясняет, что никому неизвестно имя победителя

Организаторы церемонии награждения Золотого мяча-2024 считают позицию Реала непонятной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как известно, делегация мадридского "Реала" во главе с Флорентино Пересом, президентом клуба, и одним из основнных претендентов на получение главной награды отменила свою поездку в Париж на нынешнюю церемонию награждения Золотого мяча, поскольку они уверены, что бразилец не станет победителем, несмотря на предыдущие прогнозы.

Читайте такжеЗолотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча

Отмечается, что УЕФА совместно с организаторами нынешней церемонии награждения Золотого мяча от France Football сообщили, что имя победителя не будет известно заранее.

Также известно, что традиционного интервью с победителем и фотосессии игрока с выигранным трофеем, которые должны появиться в свежем выпуске французского издания, не было запланировано. Клуб и игрок, который сегодня одержит победу, не были проинформированы о результатах голосования. Ввиду этого, организаторы считают позицию мадридского "Реала" не ехать на церемонию награждения Золотого мяча странной.

Также добавим, что испанское издание Marca заявило о том, что, учитывая такое решение от "Реала", Родри стал главным фаворитом на получение награды.

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Источник:
AS
Опубликовал: Андрей Журба
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