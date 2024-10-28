На церемонию вручения Золотого мяча-2024 прибыл главный претендент
Родри уже прибыл на церемонию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 октября, в Париже состоится одна из самых престижных церемоний в мире футбола - вручение "Золотого мяча".
И уже известно, что среди гостей мероприятия есть один из главных фаворитов на получение этой награды - 28-летний полузащитник "Манчестер Сити" Родри уже прибыл на церемонию.
Rodri from @ManCity! #ballondor pic.twitter.com/ykF5QsNnul— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Ранее сообщалось, что главным претендентом на "Золотой мяч" является Винисиус, но сегодня, 28 октября, в СМИ
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