На церемонию вручения Золотого мяча-2024 прибыл главный претендент

Сегодня, 28 октября, в Париже состоится одна из самых престижных церемоний в мире футбола - вручение "Золотого мяча".

И уже известно, что среди гостей мероприятия есть один из главных фаворитов на получение этой награды - 28-летний полузащитник "Манчестер Сити" Родри уже прибыл на церемонию.